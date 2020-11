La baja de varios maquinistas provoca la supresión de circulaciones del Cercanías Málaga-Fuengirola

La baja por enfermedad de varios maquinistas de la línea del Cercanías entre Málaga y Fuengirola está provocando en las últimas semanas la supresión de varias circulaciones. La incidencia, objeto de queja por parte de algunos pasajeros afectados, fue confirmada por Renfe, que precisó que las citadas cancelaciones se han registrado "en días puntuales" debido a que han llegado a coincidir "dos o tres bajas de maquinistas el mismo día, lo que hace imprescindible suprimir algunos servicios".

Desde la compañía responsable de la explotación comercial de este trazado, no supieron precisar con exactitud el número de circulaciones que se han visto alteradas en ese tiempo. Lo que sí hicieron fue aclarar que ninguna de las ausencias laborales tiene como causa el Covid-19.

El problema con el que se topan muchos usuarios de este medio de transporte es que las cancelaciones de los servicios se producen sin previo aviso, con lo que ello supone. Al respecto, las fuentes consultadas admitieron que no existe la posibilidad de comunicar con antelación de la eliminación de un determinado servicio, dadas las propias características del servicio ferroviario afectado.

En este caso, el cliente "no saca billete con antelación, no es personalizado y sí que es válido para cualquier Cercanías del trayecto solicitado, sin especificar tren, por ejemplo", apuntaron desde la compañía. Las fuentes, no obstante, relativizaron la gravedad de lo ocurrido, puntualizando que "en el peor de los casos el cliente debe esperar 20 minutos al siguiente tren".

La compañía informa de que a principios de diciembre llegarán dos nuevos maquinistas

Renfe confía en que las incidencias queden definitivamente solucionadas en las próximas semanas. En concreto a principios del próximo mes de diciembre, dado que se espera la incorporación de dos maquinistas que ya se encuentran en la provincia de Málaga concluyendo su periodo de formación.

Actualmente, en la C-1 está programado el 100% de los servicios habituales, lo que supone un movimiento diario de 104 trenes de Cercanías (52 por sentido). De Málaga a Fuengirola, las salidas se extienden entre las 5.20 y las 23.30; de Fuengirola a Málaga, entre las 6.10 y las 00.20. La frecuencia de paso es de 20 minutos.

Como el resto de medios de transporte, las líneas del Cercanías de Málaga también notan de manera acentuada el efecto del coronavirus. Muestra de ello es que, según los datos de Renfe, la cifra de usuarios del núcleo se encuentra al 40% de lo que era habitual hace un año. O lo que es lo mismo, sufre un desplome de pasajeros cercano al 60%.

El valor es si cabe superior a la sangría que sufren otros sistemas como el Metro de Málaga o la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), en ambos casos con demandas de viajeros muy alejadas del periodo de normalidad previo a la crisis sanitaria.

Lo ahora ocurrido guarda cierta coincidencia con lo sucedido en mayo y junio de 2017, cuando la falta de maquinistas, algunos de ellos declarados no aptos o de baja por enfermedad, trajo consigo una cifra elevada de cancelaciones en las circulaciones de esta misma línea ferroviaria.