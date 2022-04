Beca de formación para la estancia de jóvenes oncólogos en centros de referencia en el extranjero

La Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) ha convocado una nueva beca de formación e investigación con una dotación económica de 60.000 euros destinada a promover la formación clínico-traslacional de excelencia entre los jóvenes oncólogos andaluces con una estancia de dos años en un centro en el extranjero de referencia en el ámbito de la Oncología y el tratamiento del cáncer.



Se trata de la primera beca de este tipo puesta en marcha por la SAOM y la de mayor dotación que existe en Andalucía, y una de las mayores de España, dirigida a la mejora de la formación y excelencia en la práctica asistencial e investigadora de los profesionales que desarrollan su actividad en el campo oncológico en la comunidad.



“El objetivo de esta beca, que es financiada de forma íntegra por la SAOM, es contribuir a la formación de excelencia de nuestros oncólogos médicos, propiciando que no sólo tengan una estancia en un centro o institución referente en el extranjero donde puedan formarse, conocer y compartir experiencias en la actividad científica y asistencial en torno al diagnóstico y tratamiento del cáncer, sino que también redunde en el desarrollo y mejora de la especialidad de la Oncología Médica en Andalucía”, destaca el presidente de la SAOM, Antonio Rueda Domínguez.



La formación y la investigación son dos pilares fundamentales en el presente y futuro de la Oncología Médica y para seguir avanzando en el tratamiento de los tumores, “por eso hemos apostado por lanzar esta nueva beca y potenciar la excelencia de nuestros oncólogos. En este año 2022 unas 50.000 personas serán diagnosticadas de cáncer en Andalucía, y aunque vamos progresando en nuevas terapias que aumentan la supervivencia y la calidad de vida de las personas con cáncer, también debemos contar con los mejores médicos y profesionales para tratar y atender a estos pacientes”, añade el presidente de SAOM.



Los requisitos para poder solicitar esta beca son ser médico especialista en Oncología Médica hasta 5 años desde el término de la residencia o ser Residente de Oncología Médica de último año, además de miembro de SAOM, y residir de forma permanente en Andalucía. Se dará prioridad a aquellos oncólogos que no se encuentren ya investigando fuera de nuestro país en el momento de la adjudicación de la beca, y se valorará nivel de inglés hablado y escrito. En caso de que la actividad a desarrollar requiera práctica clínica, se deben cumplir los requisitos del país en el que se quiera ir a realizar la estancia. Asimismo, quedan excluidos como beneficiaros los miembros de la Junta Directiva de la SAOM y del Comisión Científica evaluadora.



El plazo para la presentación de solicitudes para esta beca estará abierto hasta el próximo 30 de julio, y las personas interesadas en concurrir a la convocatoria deberán presentarlas acompañadas de la siguiente documentación:



- Currículum Vitae abreviado normalizado.

- Título de licenciado en Oncología Médica o carta del jefe de servicio en la que indique que es Residente de Oncología Médica de último año.

- Carta de motivación, en inglés.

- Memoria del proyecto/actividad a realizar, en inglés

- Una o más cartas de recomendación, en inglés

- Carta de aceptación del centro receptor, en inglés.



Es imprescindible cumplir con todos los requisitos publicados en la convocatoria. La evaluación de solicitudes será realizada por una Comisión de Evaluación que incluye dos fases: una evaluación científico-técnica y una entrevista personal en inglés al candidato. El resultado de la evaluación y fallo de la Comisión se realizará en el mes de octubre, será inapelable y se hará público en el Congreso anual de la SAOM, en el que se entregará la beca.



La Comisión podrá decidir no adjudicar la beca si considera que las solicitudes presentadas no alcanzan el nivel adecuado. Una vez adjudicada la beca, el plazo máximo de incorporación al Centro será de 1 año. Si en los primeros 3 meses tras la adjudicación de la Beca, el becado declina la beca, ésta será ofrecida al siguiente candidato.



La aceptación de la beca implica la obligatoriedad de presentar un informe de evaluación una vez transcurrido el primer año de estancia en el extranjero, y un informe final del trabajo realizado y justificación de la actividad incluyendo publicaciones científicas, comunicaciones generadas como consecuencia de su formación y estancia, etc. Las bases completas de esta beca pueden consultarse en la web de SAOM, en la sección de Convocatorias y Premios, o en el siguiente enlace: https://bit.ly/3N75Yfk.



La Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) es una sociedad científica y profesional sin ánimo de lucro cuyo objetivo es representar a los profesionales oncólogos de la comunidad andaluza y promover actividades dirigidas a la investigación, la mejora de la calidad profesional y asistencial de especialistas y pacientes con cáncer.



Cuenta con más de 200 socios oncólogos médicos de toda Andalucía y se ha convertido ya en un referente autonómico y nacional gracias a la promoción de actividades en el ámbito de la investigación, la formación continuada de sus profesionales, la divulgación y el apoyo a pacientes y familiares, que son el centro de toda la actividad oncológica. Todo ello, para garantizar la excelencia en la calidad asistencial y hacer de la atención oncológica andaluza un modelo de alta eficacia y calidad a nivel nacional.