De Bobadilla a Algeciras: un tren frente a la burocracia

La línea Bobadilla-Algeciras entra en una nueva década con 129 años en sus raíles, 176,2 kilómetros de vía única no electrificada con unas obras de renovación en marcha cuyo horizonte temporal nadie conoce. Si los plazos iniciales se hubieran cumplido, al acabar el 2020 este tramo inicial (o final) de los corredores europeos de transporte Atlántico y Mediterráneo debería haber estado renovado, pero la última fecha oficial que se ha aportado para el fin de la obra es 2022.

Esa fecha ha quedado desactualizada tras las sucesivas decisiones del Ministerio para la Transición Ecológica de obligar a desarrollar un procedimiento de impacto ambiental completo para la electrificación del tramo Ronda-Bobadilla y una de las subestaciones eléctricas, en lugar de la tramitación simplificada. Esto obligará a tramitar un nuevo estudio informativo para una parte del tramo Ronda-Bobadilla, el más atrasado, que estaba en fase de redacción de proyectos.

Mientras se resuelve el periplo administrativo, las obras siguen avanzando en aquellos tramos en los que la burocracia está resuelta. En estos momentos se está trabajando fundamentalmente en el tramo San Pablo-Almoraima, de 26 kilómetros. Este es el estado de las obras a día de hoy tramo a tramo, en información facilitada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que ejecuta la actuación.Infraestructura y vía.

En las obras de infraestructura hay dos tramos finalizados: Almoraima-Algeciras (21 kilómetros) y el Ronda-Cortes-San Pablo (59 kilómetros). En el primer caso, las obras acabaron el 2 de julio y han incluido un cambio en la configuración de las estaciones de San Roque-La Línea, Los Barrios y Algeciras para la futura implantación del tercer carril en la vía de ancho mixto, así como la construcción de una nueva plataforma y vía en variante en San Roque Mercancías. En el segundo, se ha renovado la vía, se ha adaptado el gálibo de los túneles para una futura electrificación y se han mejorado las instalaciones de seguridad.

En estos momentos se está trabajando en el tramo San Pablo-Almoraima. En él se están desarrollando actuaciones entre los puntos kilométricos 129 y 155 de la línea, por un importe global de 13,17 millones de euros. La fase 1 de estos trabajos cubre todo el trayecto salvo la estación de Jimena de la Frontera. Los primeros trabajos desarrollados consisten en la ejecución de cunetas, acondicionamiento de pasos a nivel, inyección de terraplenes, así como limpieza y reparación de obras de drenaje. A los anteriores se añaden ahora la renovación de la vía y el desguarnecido mecanizado del balasto. En la segunda fase se renovará la vía de la estación, obra cuyo proyecto está aprobado y se están iniciando los trámites para su licitación.

El tramo Bobadilla-Ronda (69 km.) es el más atrasado. Para él se prevé una renovación integral para la implantación del llamado tercer carril o tercer hilo, un tercer raíl que permita combinar el ancho internacional y el ibérico. Este proyecto se encuentra en redacción e incluye las actuaciones para cumplimiento de gálibos necesarios para el transporte de mercancías requerido.

Inicialmente, al ser trabajos para la renovación de una vía existente se planteó que no requerían de una evaluación ambiental ordinaria (con un trámite mucho más largo). sino simplificada. Sin embargo, el 20 de abril de 2020, el Ministerio de Transición Ecológica (apoyado en la información remitida por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga sobre la afección a las Lagunas de Campillos) resolvió que era necesario el sometimiento a evaluación ambiental ordinaria del proyecto Electrificación del tramo Bobadilla-Ronda, que afecta al resto de proyectos en redacción en la zona. En esa resolución se especifica que la evaluación ambiental debe contemplar a la altura de las Lagunas alternativas de trazado, lo que conlleva la redacción de un estudio informativo.

Por ello, Adif ha cambiado la planificación de la obra. Por un lado, se seguirá con la redacción de proyectos para la renovación de la vía en el tramo entre Ronda y el punto kilométrico (p.k.) 20/000, lo que supone 50 de los 69 km. del tramo. El estudio informativo y la tramitación ambiental exigido por esta nueva resolución se aplicarán a la sección del tramo entre Bobadilla y el p.k. 20/000.

Señalización Ronda-Algeciras

Entre Ronda y Algeciras, las obras están finalizadas y en servicio. En el Bobadilla-Ronda ya está realizado el proyecto constructivo, que se encuentra en fase de supervisión (lleva en ella dos años). Consiste en la supresión del bloqueo telefónico existente y acometer las afecciones consecuencia de la futura electrificación de la línea aérea de contacto en 25 kV. Al igual que en el caso de la infraestructura, la ejecución del proyecto se ve afectada por la elaboración y tramitación de la declaración de impacto ambiental.

La redacción del proyecto estaba pendiente de que la Junta de Andalucía emitiera un informe ambiental favorable, que solventara las precauciones de la resolución ambiental anteriormente referida para la zona de Campillos, y que también le eran de aplicación a este proyecto. Hace unos días se ha recibido finalmente dicho informe por lo que el proyecto ha retomado su actividad.

Electrificación

Las instalaciones de la red de transporte de energía han sido incluidas en la planificación para el año 2020 por Acuerdo de Consejo de Ministros de julio de 2018. Actualmente Red Eléctrica de España (REE) se encuentra desarrollando los estudios y proyectos necesarios, con la construcción de dos subestaciones eléctricas a lo largo del recorrido. Junto a ellas, Adif tramita los proyectos de dos subestaciones de tracción, sus centros de autotransformación, y el telemando de energía, que se encuentran en supervisión.

Para la subestación de Ronda, REE presentó en septiembre de 2019 el documento para la tramitación ambiental simplificada en el Ministerio para la Transición Ecológica. Dicho documento incluía también la subestación de Ronda de Adif.

En noviembre de 2020 el Ministerio solicitó para ambas subestaciones, de forma conjunta, porque no permite separar ambos proyectos, tramitar una declaración de impacto ambiental de mayor complejidad y duración que la simplificada, por lo que Adif se encuentra imposibilitada para poder avanzar en esta actuación mientras no se resuelva este trámite medioambiental, que se encuentra gestionando REE de forma conjunta para ambas subestaciones. De las resoluciones que adopte el Ministerio para la subestación de REE dependerá si, finalmente, resulta necesario elaborar un nuevo proyecto para la subestación de tracción o no.

En el tramo Ronda-Algeciras se sitúa la subestación eléctrica de tracción Marchenilla-Castellar de Frontera sobre la que no es necesaria tramitación ambiental. Red Eléctrica ha solicitado la declaración de utilidad pública, además de las autorizaciones administrativas previa y de construcción de la nueva subestación eléctrica de transporte de Castellar de la Frontera, ligada a la subestación de tracción.

Ha finalizado la redacción del proyecto de catenaria del tramo Bobadilla-Ronda, encontrándose en supervisión. Queda pendiente de la evaluación ambiental ordinaria del proyecto Electrificación del tramo Bobadilla-Ronda. En cuanto a la redacción del proyecto de catenaria del tramo Ronda-Algeciras, ya ha concluido, estando en estos momentos en supervisión.

Están en redacción los proyectos sobre los servicios afectados por la electrificación de los tramos Bobadilla-Ronda y Ronda-Algeciras. Para la electrificación de la línea también serán necesarias actuaciones en dos pasos superiores y un sifón para la adecuación de los gálibos, para las que se ha iniciado el expediente para la licitación del proyecto.

También se encuentran en redacción los proyectos básicos para las expropiaciones de la reposición de servicios afectados por la línea aérea de contacto (eléctricos y telecomunicaciones).Telecomunicaciones

En el tramo Bobadilla-Ronda, Adif ha licitado la obra y el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones móviles GSM-R, que cumple con las especificaciones necesarias para garantizar la interoperabilidad entre las distintas redes. Con unos 70,5 kilómetros de longitud, el proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de más de tres millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses, además de 48 meses de mantenimiento.

Apartaderos

El proyecto de renovación de la Bobadilla-Algeciras también incluye la adecuación de vías de apartado para mejorar la capacidad de la línea y la puntualidad de las circulaciones, de especial importancia para los trenes de mercancías es otra de las actuaciones prioritarias. Esta actuación permitirá el cruce y estacionamiento de circulaciones de trenes de 750 metros y con ello mejorar la capacidad y las condiciones de explotación. A este respecto, ya finalizó la adecuación de vías de apartado en Castellar de La Frontera, por importe de 174.190 euros, pendiente de puesta en servicio.

El proyecto para la ampliación a 750 metros de Campillos y Setenil ha sido aprobado y se ha iniciado el expediente expropiatorio asociado, junto con los trámites para la licitación de las obras.

En paralelo a las actuaciones anteriores, se propone actuar además de en Campillos y Setenil, sobre los apartaderos de Almargen y Gaucín.