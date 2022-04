La "bofetada" del Ayuntamiento de Málaga a los hosteleros

"El Ayuntamiento de Málaga nos ha dado una bofetada con la mano abierta. Estamos perplejos". Así de claro lo ha dicho este viernes el presidente de la patronal hostelera Mahos, Javier Frutos, que junto a otro medio centenar de hosteleros de la capital se han reunido en una asamblea y han ido al Ayuntamiento para expresar su queja al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

¿Cuál es el problema? Los hosteleros aseguran que el Ayuntamiento de Málaga les comunicó hace apenas dos días que les iban a retirar un 50% más de terrazas que en 2019 alegando a un plan de seguridad que los hosteleros ni siquiera tienen y que, según les han dicho, se está todavía elaborando.

Los hosteleros han puesto el grito en el cielo porque, primero, se lo han dicho el miércoles y ya estamos a Viernes de Dolores, por lo que no han tenido tiempo de reaccionar, y segundo porque precisamente ya tienen hechas desde hace varias semanas contrataciones de personal y han comprado alimentos y bebidas en previsión de que iban a tener unas mesas en sus terrazas que ahora les quieren retirar.

"Es el primer gran evento después de la pandemia en el que podemos facturar casi con normalidad y el ayuntamiento nos da una bofetada con la mano abierta", ha recalcado Frutos, quien ha subrayado que se verán afectados unos 300 establecimientos hosteleros en el centro. De hecho, en la asamblea y posterior protesta en la puerta del Ayuntamiento estaban los propietarios de varios de los establecimientos hosteleros más conocidos de la capital.

"Las cartas que estamos recibiendo del Ayuntamiento las hemos puesto en manos de nuestros abogados y éstos nos dicen que son nulas de pleno derecho. Pone que hay que quitar las terrazas por un informe que se está elaborando. Estamos a Viernes de Dolores y ese informe no está ni cerrado", critica el presidente de Mahos, añadiendo que "es una falta de respeto a un sector productivo tan importante dentro de la ciudad".

Los hosteleros van incluso más allá y piensan, según refleja Frutos, que "se ve una clara improvisación y parece que ha sido malintencionado porque llevamos solicitando ese plan de seguridad al Ayuntamiento desde después de Navidad, hemos estado en varias reuniones con ellos y con la Agrupación de Cofradías, nunca nos lo han dado y ahora nos lo entregan dos días antes del Viernes de Dolores".

Varias decenas de empresarios han ido al Ayuntamiento a expresar su queja aunque el alcalde no estaba en ese momento. Ha aparecido una media hora después procedente de un acto, les ha recibido en la puerta y ha accedido a reunirse con ellos para escucharles y ver una posible solución.

Los hosteleros afirman que si hay que levantar mesas para que pase algún trono "no pasa nada porque lo hemos hecho siempre y, de hecho, el 70% de los hosteleros somos además cofrades, pero ahora se está hablando de quitar o reducir terrazas en calles por la que no pasan tronos alegando un plan de seguridad que se está elaborando". Frutos subraya que para este Domingo de Ramos ya tienen personal contratado extra "y no sabemos qué vamos a hacer con ellos porque si nos quitan terrazas no nos van a hacer falta".