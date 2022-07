Unos 300 bomberos seguirán luchando contra el incendio de Mijas durante la noche y sostienen que "será intensa"

“La noche va a ser intensa”. Así lo ha reconocido el viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz. Los medios aéreos, que no ya no pueden trabajar por la falta de luz, se han retirado. No obstante, continuarán luchando contra el fuego los efectivos terrestres: unos 300 bomberos; 200 del Infoca y un centenar del Consorcio Provincial.

Sanz ha explicado que los alrededor de 2.300 desalojados de Alhaurín de la Torre y el Grande "deben permanecer fuera de sus casas" por precaución. La mayoría se ha realojado con familiares y apenas media docena ha utilizado las camas instaladas en el pabellón polideportivo de este último municipio.

Por su parte, el subdirector del Centro Operativo Provincial del Infoca, Alejandro Molina, ha explicado que el frente que presenta mayor actividad es el más cercano de Alhaurín de la Torre. También ha señalado que las condiciones meteorológicas no ayudan dado que la humedad relativa es muy baja, pese a que sopla viento de levante. Molina ha comentado que la extinción se ha parcelado en cuatro sectores, con diferentes estrategias para tratar de contener las llamas.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, por su parte, dijo que el incendio podría ser provocado ya que tiene diferentes focos. Sin embargo, fuentes del Infoca indicaron que aún es prematuro afirmar que sea intencionado. Por eso, insistieron en que serán sus especialistas de la Brigada de Investigación y los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil los que deberán determinar si es intencionado o no.

Este incendio es el tercero importante desde el verano. En septiembre, el ocurrido en el Valle del Genal obligó a evacuar seis municipios (Genalguacil, Jubrique, Júzcar, Alpandeire, Pujerra y Faraján), calcinó unas 8.000 hectáreas y se saldó con más de 2.700 desalojados. Este año, a principios de junio se repitió el susto. Otro incendio forestal afectó a siete municipios (Benahavís, Estepona, Faraján, Igualeja, Jubrique, Júzcar y Pujerra), quemó en torno a 5.000 hectáreas y causó 2.000 desalojados.