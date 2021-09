La bronca política se aviva por la gestión del incendio en Sierra Bermeja

El incendio en Sierra Bermeja, que ya lleva ha obligado a desalojar seis municipios de la Serranía -Júzcar, Alpandeire, Jubrique, Genalguacil, Faraján y Pujerra-, ha desatado una bronca política y un cruce de acusaciones entre los distintos partidos políticos en torno a la gestión realizada desde el Gobierno andaluz.

El primero en cuestionar esta gestión fue el alcalde de Genalguacil, el socialista Miguel Ángel Herrera, que desde la tarde del viernes venía reclamando más medios para luchar contra las llamas y que ha criticado que no se hubiese solicitado la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) hasta cuatro días después de ser declarado el fuego. El regidor ha llegado a sugerir que se ha puesto más empeño en proteger las casas de la costa que a los pequeños municipios del interior.

A estas palabras ha respondido este lunes el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado (PP), que ha pedido al alcalde de Genalguacil responsabilidad y que "deje de mentir", recordando que el regidor está en las reuniones de coordinación que se realizan en el Puesto de Mando Avanzado.

"Entiendo que los alcaldes están muy preocupados y angustiados, pero sembrar dudas sobre la profesionalidad y los criterios técnicos que ha seguido el Infoca no ayuda y es muy injusto", ha subrayado Salado. A su juicio, ahora "no es momento para oportunismos, para buscar un minuto de gloria con demagogia, populismo y mentiras".

"Es mentira insinuar que se protege más a las mansiones de lujo de Marbella que a las de los pueblos de interior. Es algo tan falso como que el fuego ni siquiera ha alcanzado a Marbella. Todas las vidas valen igual. También las de los bomberos y operativos del Infoca, a los que no se puede mandar al matadero que ha sido este incendio terrible, infernal, que no se podía combatir en determinados momentos y ha estado fuera de capacidad de extinción", ha sentenciado, insistiendo en que no hay que hacer "una crisis política de este incendio".

La secretaria general del PSOE de Ronda, Isabel Aguilera, se sumó a las críticas y en su perfil de Twitter sostuvo que "ha sobrado soberbia para reconocer a tiempo la falta de recursos y solicitar la ayuda ofrecida por otras instituciones". "Esta desgracia se podría haber evitado", escribió.

A la bronca política se ha unido Vox que ha asegurado que exigirá a Moreno explicaciones del retraso en pedir la intervención de la UME. Así lo ha dicho este lunes la diputada de Vox por Cádiz y portavoz adjunta del grupo en el Parlamento de Andalucía, Ángela Mulas, quien se ha mostrado crítica sobre cómo el Gobierno de la Junta de Andalucía ha gestionado este incendio.

"Queremos preguntar al Gobierno de la Junta de Andalucía por qué ha tardado tanto tiempo en pedir la ayuda de la UME. El Gobierno andaluz ha actuado lentamente ya que debería haber pedido esa ayuda mucho antes", ha señalado la dirigente de Vox.

Para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se trata de "polémicas absurdas" que hay que evitar, entre otras cosas porque se trata de un incendio “muy peligroso” y del que no existen precedentes en España al generar “condiciones climatológicas propias”.

Así, ha reiterado que "pocos incendios tienen y han tenido tantos recursos" y ha dejado claro que si antes del “segundo incendio” (declarado el domingo dentro del fuego principal por una pavesa) no se reclamaron más medios fue porque “la dirección técnica” del Infoca “así lo había decidido”, entre otras cosas porque existía un “riesgo de incidentes muy alto” como consecuencia precisamente de la acumulación de recursos, con “decenas de aeronaves” sobrevolando un mismo espacio.

También la secretaria general del PP Andaluz, Loles López, ha recriminado a diversos representantes del PSOE de Andalucía que, con sus críticas "utilicen la tragedia del incendio de Sierra Bermeja para intentar sacar rédito político". La dirigente popular ha sostenido que lo que se necesita en estos momentos es "unidad y coordinación" y ha afirmado que le produce "tristeza" que mientras los efectivos en la lucha contra incendios "se dejan la piel y se juegan su vida para salvar la vida de otros y extinguir el fuego", el PSOE se dedique "a criticar las labores de extinción".

Desde el Gobierno central, el ministro de Agricultura, Luis Planas, no ha querido entrar a valorar si la Junta de Andalucía tenía que haber pedido antes la intervención de la UME. Lo que sí ha hecho ha sido pedir "unidad de acción" entre las administraciones, porque "el fuego no entiende de matices", y ha destacado que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se han puesto a disposición todos los medios necesarios, y han actuado cuando la Junta lo ha solicitado.

"Es un incendio muy virulento, hemos puesto por parte de la dirección general del Estado tanto aviones del Ministerio de Transición Ecológica como la Unidad Militar de Emergencia cuando nos lo ha solicitado la Junta", ha asegurado el ministro.