Aparece un nuevo brote de coronavirus en una residencia en Málaga capital con 25 positivos

El coronavirus sigue campando a sus anchas y la Junta de Andalucía ha informado este domingo que se ha declarado un nuevo brote en la residencia de la tercera edad Vitalia Teatinos en Málaga capital. Por ahora, hasta las 9:30 de este domingo, hay confirmados 25 casos positivos de los que 20 corresponden a residentes y cinco a empleados.

Ese brote se suma al del centro de personas con discapacidad Prodicco en Coín, en el que la Consejería de Salud señala que no hay novedades por lo que se mantienen los 46 positivos confirmados por Covid-19 correspondientes a 26 residentes y 20 trabajadores.

En Málaga están estos dos brotes activos como tal, aunque hay un amplio número de contagios considerados a escala individual. En el parte diario facilitado este domingo por la Junta de Andalucía se indica que el número de nuevos infectados detectados por pruebas PCR en la provincia se ha reducido a la mitad de jornadas anteriores -153-, pero no hay que echar las campanas al vuelo porque es debido al efecto fin de semana, es decir, el parte de hoy muestra los resultados obtenidos entre el sábado a las 7:00 y el domingo a las 7:00 y, al ser sábado, se hacen menos pruebas. En el parte de mañana, que corresponderá a la jornada de este domingo, lo normal es que el número de nuevos positivos por PCR sea también inferior al de otros días. Habrá que esperar al del martes, que analiza los datos del lunes, para ver un posible repunte.

En cualquier caso, al margen de los nuevos positivos que se vayan contabilizando, la clave está en los hospitales, en saber cuántas personas están realmente ingresadas, si hay más fallecimientos y si el sistema se colapsa o no. Por ahora, la situación es estable. Hay 173 personas hospitalizadas, dos más que el viernes, y de ellas 28 están en la Unidad de Cuidados Intensivos, tres más que el viernes.

Analizar estadísticas siempre es complejo porque todo depende de las comparativas que se quieran realizar, máxime cuando se trata de una crisis sanitaria como la actual. Hablar de 173 personas hospitalizadas y 28 en la UCI -lo que provocará que haya más fallecimientos en los próximos días- hace un mes era un dato pésimo. Sin embargo, nadie sabe cómo estarán los hospitales malagueños dentro de un mes y si firmaríamos el dato actual. Todo el mundo piensa que habrá más contagios por el regreso a la normalidad, a los colegios, a las oficinas, pero no hay que olvidar que el verano también es una época de mayor esparcimiento y encuentros. Habrá que ver qué ocurre en las próximas semanas, las decisiones que van tomando las Administraciones y, sobre todo, si la ciudadanía cumple o no a rajatabla las medidas de seguridad, porque está más que comprobado que no es así.

La factura oficial, por ahora, del coronavirus en Málaga desde el inicio de la pandemia en marzo es de 9.165 contagiados detectados por pruebas PCR -que superan los 10.000 si se le suman los resultados de los test serológicos-, 1.860 personas hospitalizadas -con 186 en la UCI-, 302 fallecidos y 4.382 altas.