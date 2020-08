El brote de sarna en la residencia de El Palo obliga a tratar a más de 20 personas

La Junta de Andalucía ha confirmado un brote de sarna en su residencia de ancianos de El Palo. El foco está “controlado”, según la Administración autonómica. Afecta a seis personas, entre ellas cinco residentes y un trabajador, de acuerdo a la información facilitada por la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga. Todos están siendo tratados con medicación.

La Junta también señala que de forma preventiva, “se ha activado la aplicación del tratamiento a las personas de contacto directo de los afectados”, siguiendo las indicaciones de la Delegación de Salud. La Administración andaluza no concreta a cuántos se les ha puesto. Pero fuentes del personal indican que además de los seis casos confirmados, están siendo tratadas en torno a una veintena de personas entre residentes y trabajadores.

La Junta indicó que también se ha puesto en marcha el protocolo correspondiente de desinfección y limpieza para tratar de acabar con el brote de esta enfermedad ocasionada por un ácaro y que produce picazón en la piel.

No es la primera vez que se produce un foco de este tipo en esa residencia, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales. En marzo del año pasado se registró otro que también afectó a media docena de personas. CSIF avanzó que presentará una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Lo hará –según indicaron representantes de ese sindicado– porque la Administración autonómica tomó medidas de cara a atajar el brote de sarna, pero no notificó con anterioridad a los delegados de prevención del centro asistencial. “La Junta no está teniendo buena fe porque actúa sin comunicarlo a los delegados de prevención”, criticó un representante de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).

La Junta lanza un mensaje de tranquilidad a usuarios y personal porque “está controlado”

Las delegaciones de Políticas Sociales y Salud lanzaron un mensaje de “tranquilidad” frente a este foco tanto para usuarios como para familiares y trabajadores “porque el brote está controlado”. Sin embargo, trabajadores consultados por Málaga Hoy se quejaron de la falta de información hacia la plantilla. “No nos comentan nada. No queremos ni imaginar si fueran casos de coronavirus”, protestaron.

Precisaron además que “los abuelos están bien cuidados” por los empleados, pero la residencia está “deteriorada”. “Los políticos critican la herencia de la gestión anterior, pero aquí hace falta una inversión importante”, opinó una trabajadora que estimó que el actual brote lleva más de un mes. Incluso detalló que un empleado se ha llevado la enfermedad a su casa porque se la ha pegado a un familiar.

La sarna o escabiosis es una patología dermatológica ocasionada por un pequeño ácaro llamado Sarcoptes scabiei. Desde la Junta se precisó que el brote sólo afecta a cinco residentes de los 90 usuarios que viven en el centro ubicado en El Palo. Además, señaló que desde la dirección de la residencia se ha informado de la situación a los familiares de los contagiados.