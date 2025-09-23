Un buque de crucero convertido en universidad llega al puerto de Málaga

Inmerso en un largo viaje de 105 días de duración, el buque World Odyssey llegaba este lunes al puerto de Málaga para efectuar una larga escala que se prolongará hasta el jueves día 25. Convertido durante varios meses al año en una universidad flotante, este barco de 175 metros de eslora que navega habitualmente como un buque de turistas con el nombre Deutschland, está efectuando una larga singladura donde visitará 12 ciudades de 11 países diferentes tocando tres continentes distintos.

Gestionada esta aventura por un programa de estudios en el extranjero que, bajo la denominación Semester at Sea patrocina la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos, este buque que llega al puerto malacitano consignado por la agencia Pérez y Cía., ha vuelto a incluir a Málaga dentro de su itinerario; una ruta que se iniciaba el pasado 9 de septiembre en la localidad neerlandesa de IJmuiden y que concluirá en Bangkok el 22 de diciembre.

Trayendo a su bordo a un total 579 pasajeros entre estudiantes y profesores, la larga escala malagueña del World Odyssey incluirá algunas excursiones de carácter turístico y cultural; unas actividades que ya repitió este mismo buque convertido en universidad flotante en la visita que efectuó al puerto de la capital costasoleña en septiembre de 2023.

Y así, formando parte este viaje de un plan de estudios que se inicia entre 9 y 12 meses antes del embarque, los universitarios implicados en esta navegación pueden cursar a bordo hasta 74 materias distintas; un muy variado programa de enseñanzas que abarcan desde la publicidad a la historia del arte pasando por la antropología, las ciencias agrícolas, la ecología, el teatro, la economía, la literatura, la filosofía o los estudios sobre las religiones. Con unas tasas de viaje que, sólo en el apartado del alojamiento pueden alcanzar los 40.000 dólares, los estudiantes embarcados que promedian una edad de 20 años, tras esta larga navegación obtendrán una serie de créditos universitarios que les posibilitarán la realización posteriores estudios.

Una escala de un veterano buque de crucero de 27 años de edad convertido temporalmente en un campus universitario que, además, durante su estancia en las aguas malagueñas vivirá una maniobra de repostaje de combustible antes de ser reposicionado en el muelle sur de la estación marítima de levante desde donde zarpará este próximo jueves.