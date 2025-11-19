Un buque de casi 200 metros descarga 2.000 coches chinos en el puerto de Málaga

El puerto malagueño cumplimentó ayer una especial operativa de descarga de coches. Llegados a bordo del gigante AICC Huanghu, un buque de transporte de automóviles de 199 metros, algo más de 2.000 unidades de las marcas chinas Omoda y Jaecoo fueron descargadas en el muelle número siete antes de ser movilizadas a una campa a las afueras del puerto malagueño. Efectuándose así lo que se denomina una descarga directa, estos vehículos que llegan nacionalizados para poder salir del recinto portuario, no saturarán los diferentes espacios de carga de algunos de los muelles que desde hace semanas están ocupados por un significativo número de coches.

Ante esta operativa, que según ha podido saber Málaga Hoy se prolongará durante dos días, la avalancha de automóviles que de una forma continuada viene recibiendo el puerto malacitano desde hace ya algunos meses, poco a poco se va asentando como un tráfico en clara expansión con unas expectativas de crecimiento muy altas; unas llegadas, las de los buques cargados de coches que posicionan a estos movimientos entre los más significativos del presente ejercicio siempre por debajo del tráfico de portacontenedores.

Y aunque el muelle número nueve es el principal lugar de atraque para estos barcos transportadores de coches, ante la gran ocupación de buques portacontenedores que en los últimos días está teniendo la terminal de Noatum, el AICC Huanghu, el protagonista de esta especial descarga, amarró este pasado martes en el muelle número siete, el mismo lugar que este pasado fin de semana ocupó el Sunbelt Spirit para efectuar otro desembarco de automóviles. Frente a esta circunstancia que ya se ha dado en algunas ocasiones y que muy probablemente se vuelta a repetir, habría que reseñar que el buque AICC Huanghu ya visitó el puerto malacitano en el pasado mes de septiembre. Operado bajo la contraseña de la compañía AICC Shipping, este barco de 199 metros de eslora y 38 de manga que navega con bandera de Islas Marshall fue construido en los astilleros chinos Wuhu, siendo entregado en febrero del presente año. Clasificado como un buque PCTC -Pure Car and Truck Carrier o lo que es lo mismo un barco que puede transportar automóviles, camiones y maquinaria pesada-, en sus doce cubiertas tiene capacidad para 7.000 coches, disponiendo de espacios dedicados especialmente para unidades eléctricas. Propulsado por motores duales que le posibilitan navegar con combustible marino al uso y Gas Natural Licuado, este buque es el primero de una serie de tres construidos exprofeso para cumplimentar rutas comerciales entre Asia y Europa; una circunstancia que trae por segunda vez al puerto de Málaga a este gigante para efectuar una muy importante operativa de descarga de coches.