Buscan a un cardiólogo malagueño desaparecido tras el accidente en Adamuz: "Tenemos su móvil pero no lo tenemos a él"

Las autoridades sanitarias y cuerpos y fuerzas de seguridad continúan trabajando en la identificación de víctimas y en las labores de rescate tras el accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz, donde este domingo colisionaron dos trenes de alta velocidad. Familiares y amigos permanecen a la espera de cualquier novedad que pueda dar con el paradero de los desaparecidos, entre ellos el cardiólogo malagueño Jesús Saldaña.

El facultativo, formado en la Universidad de Málaga y en ejercicio en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, viajaba en uno de los vagones que resultaron más dañados por el impacto. Por el momento, no hay confirmación oficial de su paradero ni figura entre las personas identificadas en los hospitales o en los listados de víctimas.

Según el relato de su hermana, Natalia Saldaña, en declaraciones al programa Hora 25 de la Cadena Ser, los familiares han vivido momentos de angustia desde que tuvieron conocimiento sobre el accidente a través de los medios de comunicación. “La esperanza es lo último que se pierde. Pero cada vez pasan más horas y no tenemos noticias suyas”, describió.

La familia intentó localizarlo llamando a su terminal, que fue atendido en un primer momento por otra pasajera. Natalia detalló que, tras la tragedia, esta mujer se hizo cargo del terminal y, después, lo entregó a la Guardia Civil. Los familias, a su llegada al lugar, pudieron recuperar el dispositivo. "Ahora tenemos su teléfono pero no lo tenemos a él", manifestó a la emisora.

La familia ha recorrido varios hospitales de la provincia de Córdoba y contactado con servicios médicos sin que todavía exista confirmación de que haya sido encontrado. En redes sociales, allegados han publicado mensajes también pidiendo colaboración para tratar de localizarlo: “Si alguien tiene alguna noticia sobre él, le ruego que me escriba”.

El grave siniestro, que ha dejado al menos 40 muertos y más de 150 heridos según las últimas cifras oficiales, se produjo cuando un tren de la compañía Iryo, que había partido desde Málaga con destino a Madrid, descarriló y colisionó con un tren que circulaba en sentido contrario.

Investigan si una rotura de la vía fue la causa del acciddente

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado este lunes que hay una "rotura" de la vía en la zona siniestrada de Adamuz, aunque desconoce "si es la causa o la consecuencia" del accidente.

Esta declaración del ministro, enviada a los medios, coincide con una de las hipótesis que han lanzado algunos expertos, después de que se haya filtrado una imagen de dos guardias civiles mientras fotografiaban una rotura en uno de los carriles por donde viajaba el tren Iryo, uno de los siniestrados. Una rotura de estas caraterísticas se puede deber a un fallo en la soldadura o a una consecuencia del descarrilamiento.