Continúa la búsqueda de la joven Dana Leonte

La joven rumana Dana Leonte, desaparecida el 12 de junio en el municipio axárquico de Arenas, sigue sin aparecer. La Guardia Civil lleva ya varios días intentando localizarla pero, por ahora, el trabajo ha sido infructuoso. Su desaparición es extraña ya que ha dejado, sin avisar, a una niña de siete meses, a su pareja y su negocio.

Los agentes, como es habitual en estos casos, han empezado a investigar en su entorno más cercano. En un radio de apenas un kilómetro de su casa se han movido con drones, con un helicóptero y con la Unidad Canina. Han pasado los especialistas de Criminalística y de la Policía Judicial de la Guardia Civil. También lo hicieron el viernes los del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y los del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim).

La última vez que vieron a Dana Leonte fue el miércoles 12 de junio, hace ya 18 días. Fue precisamente su pareja quien acudió al cuartel de la Guardia Civil para denunciar que había desaparecido. Expuso entonces que su marcha podría estar relacionada con una deuda que había contraído para poder montar un negocio de hostelería en Vélez-Málaga, municipio que se encuentra a apenas nueve kilómetros de Arenas. En este pueblo vivía en la casa que su pareja se había construido aprovechando una parcela propiedad del padre de éste. Según dijo él, ella le había dejado entrever en varias ocasiones que se iba a marchar a Rumanía.

Su pareja declaró ante la Guardia Civil, aunque no en calidad de investigado, y dijo que estaba “tranquilo porque no había hecho nada”, atribuyéndolo a una marcha voluntaria. Sin embargo, al hermano de la desaparecida, Florín Leonte, le extraña que pudiera irse sin más. “Llevaba muchos años queriendo ser madre, y ahora que lo había conseguido, no es normal que se haya ido así como así, dejándole a la niña al padre, ella siempre avisaba”, afirmó el hermano, quien no ha podido contactar con Dana por teléfono porque siempre le sale apagado. La Guardia Civil no descarta por ahora ninguna hipótesis.