"En terremotos siempre hay casos excepcionales de supervivencia después de muchos días"

¿Cuántos metros hacia abajo cayó? ¿Quedó retenido en algún punto intermedio dentro del túnel? ¿Sufrió alguna lesión como consecuencia de la caída? ¿Quedó en una situación comatosa o semicomatosa por el golpe? Los médicos no se atreven a evaluar la situación en la que podría estar Julen porque hay muchas variables que se desconocen. Sí se sabe con certeza que no bebe ni come.

"En terremotos hay casos excepcionales de supervivencia después de muchos días. Todos le deseamos suerte al niño y a su familia. Pero hay muchas variables importantes a tener en cuenta", señala el jefe de Pediatría de Quirónsalud Málaga, Manuel Baca.

Antes de analizar la variable de la falta de agua y comida, Baca alude a los efectos de la caída que ha sido equivalente a la precipitación desde una quinta planta. "Pero no sabemos hasta qué nivel fue la caída. Puede haberse quedado retenido", sostiene. También matiza que sería importante saber si debido a la caída sufrió alguna lesión o si está en situación "comatosa o semicomatosa". Y apunta que en el caso de personas con conmoción cerebral, al no tener una activación muscular por su paralización, el organismo registra un mínimo consumo.

Este jueves a las 14:00 se cumplieron cuatro días desde la caída en el pozo de Julen

De lo que sí hay certeza es de que el niño no bebe ni come. Baca indica que la falta de agua juega en contra porque "hay una importante tendencia a la deshidratación". En los niños, ésta es más acentuada que en los mayores.

El jefe de Endocrinología de Quirónsalud Málaga, José Manuel García Almeida, explica que en adultos a partir de "tres o cuatro días" sin líquido empiezan las lesiones por deshidratación. Este jueves sobre las 14:00 se han cumplido cuatro días de que Julen cayó en el pozo. "Sin comer se puede aguantar más tiempo, pero el agua es fundamental", recuerda García Almeida.

Por su parte, Baca concluye: "Todos deseamos que sea la mejor de las situaciones [en cuanto a combinación de variables]. Esperanza podemos tener todos. Lo histórico nos dice que es difícil, aunque hay casos excepcionales de supervivencia".