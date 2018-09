Una nueva agresión, producida ayer a un médico de Urgencias del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, llevó ayer al presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque, a exigir a la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, "contundencia y medidas urgentes" ante una situación "agotadora". "No caben paños de agua tibia, estamos hartos ya", espetó. El profesional, cuya jubilación está próxima, fue agredido por un paciente y el Colegio de Médicos le está prestando apoyo ante una situación "muy difícil y que se vive con desamparo". "Lleva toda la vida ejerciendo la medicina en las urgencias y está trabajando y le dan un guantazo. Estamos agotados ya", sostuvo el doctor Sánchez Luque.

Así, advirtió de que "se está dejando mucho que el cántaro vaya a la fuente". "Lo estamos avisando y la consejera tiene que salir con un mensaje contundente porque es la responsable del sistema sanitario y nosotros somos sus profesionales y queremos trabajar bien y tranquilos", manifestó el máximo responsable de los médicos malagueños, quien añadió que el clima que se está generando "se recrudece cada vez más y eso obliga a una profunda reflexión".

Es una situación agotadora, vemos con impotencia la falta de respeto y la agresividad"

"Es una situación agotadora, una denuncia tras otra, hay agresiones continuas, vemos con impotencia la falta de respeto y la agresividad y hay que lanzarle un mensaje directo a la consejera porque después de todas las agresiones no debe permanecer en silencio", continuó. Además, pidió que no lance únicamente un mensaje de condena sino que se dirija a los ciudadanos porque lo que sucede "no es ya algo aislado ni casual".

Sánchez Luque admitió que les "sorprende mucho el silencio" de Marina Álvarez, a la que reclamaron que acuda a Málaga a "plantear soluciones de una vez por todas". Las medidas a adoptar "son múltiples" y pasan, entre otras, por más seguridad en los centros sanitarios y por concienciar a la ciudadanía "de que todo no puede ser al momento", reclamando, asimismo, un Plan de Educación Sanitaria. A juicio del doctor, la Administración no puede estar transmitiendo continuamente que "todo funciona a la perfección" cuando no es así ya que se generan expectativas en la ciudadanía "y el que se lleva el guantazo es el profesional" sanitario. Pese a que ya existe un plan contra las agresiones a sanitarios estas se siguen produciendo "y cada vez más". A ello se suma que las condiciones en las que está la sanidad pública "son un factor de riesgo". "Si se le está diciendo -al ciudadano- que todo funciona bien y cuando va al médico ve que hay mucha demoras o que hay peticiones de pruebas para las que no se dan fechas o que ese fármaco no se puede utilizar sus expectativas no se cumplen y se vuelve contra los profesionales con insultos, agresiones, gestos vejatorios", lamentó.

Estas expectativas ante la ciudadanía y la situación real de la sanidad pública y, en concreto, de la Atención Primaria han llevado a diversos colectivos a convocar una huelga durante el próximo mes de octubre. Unos paros que el Colegio de Médicos apoya pese a que es un colectivo que "no está acostumbrado" a ir a huelgas. "Es algo que sale desde abajo, de médicos que están cansados y desesperanzados. Apoyamos esta convocatoria que surge de la impotencia acumulada, de ver que esto no cambia, que no se cubren las jubilaciones, que los médicos jóvenes se van al extranjero, que se amortizan plazas...", apuntó.

Desde el Gobierno autonómico respondieron al responsable de los facultativos malagueños acusándole de "mentir" e insistiendo en que tienen "tolerancia cero" contra las agresiones. "No podemos entender cómo el presidente del Colegio de Médicos de Málaga puede mentir de esta forma tan rotunda", indicaron desde el Ejecutivo andaluz, y recordaron que el pasado 6 de septiembre la propia consejera de Salud, en comisión parlamentaria, condenó "toda agresión verbal o física a los profesionales sanitarios", reiterando, además, la "sensibilidad y compromiso" del SAS con estas acciones. Así, según recordaron, Álvarez aludió a que se trataba de un asunto "muy sensible" que exige "una respuesta de toda la sociedad en su conjunto". "Nuestro objetivo es conseguir un estado de tolerancia cero frente a las agresiones, y para ello ponemos todas las medidas y medios que sean necesarios", manifestó.