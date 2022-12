Luis Enrique y Alberto Díaz, entre los protagonistas del calendario de la Fundación Hogar Abierto para 2023

Figuras reconocidas en el panorama nacional de la talla de Luis Enrique, el malagueño Alberto Díaz o Efecto Pasillo protagonizan el calendario 2023 de la Fundación Hogar Abierto, que se ha presentado este jueves. Otros personajes importantes como el guitarrista Pepe Romero, el actor Carlos Hipólito o el chef Michelin Dani Carnero tienen su lugar en las fotografías del calendario. Estas imágenes vienen acompañadas de textos redactados por escritores de la provincia como Alegría Peláez, Juan Gaitán, Andrés J. Reina y Regina Sotorrío, entre otros.

Con la colaboración de entidades como las empresas Mayoral y Primark o la Diputación Provincial de Málaga, esta iniciativa pretende difundir el acogimiento familiar, en un momento, como señala la Fundación, en que "hay una ola de niños que necesitan una familia". Su distribución se realizará en lugares públicos y de la administración, juzgados, tiendas y establecimientos de todo tipo. La entrega de estos calendarios no tiene beneficio ninguno para otras labores de la fundación.

Según afirma la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ruth Sarabia, en estos momentos hay 800 menores que se encuentran en situación de tutela por la Junta, bien en centros de menores o con familias. Y son 450 las familias, extensas o de tipo acogedoras, que están participando en la labor. "Tenemos una campaña constante de captación, para acercar a las familias que tienen interés, pero desconocen los pasos que tienen que dar", explica. "Es sencillo lo que hay que hacer para convertirse en familia acogedora, y los beneficios que les estamos produciendo a estos menores no sabemos hasta que punto, la importancia que tiene para su desarrollo".

La delegada señala que estos niños "vienen con una mochila muy compleja de problemas y dificultades que han vivido", los cuales no pueden estar con su familia biológica y que por ello se encuentran en una situación de vulnerabilidad y tutelados por la administración. "Valoramos más esa solidaridad que esa familia tiene de abrir las puertas de su casa a estos niños". A pesar de valorar el trabajo de los centros de menores, asegura que al final "es una institución, no es el hogar, el calor y afecto de una familia". Asimismo, contabiliza 75 niños con menos de 13 años que están en estos centros. "La propia Junta a través de la ultima legislación nos obliga a intentar que no haya niños de estas edades", matiza.

La directora general de Servicios de la Ciudadanía de la Diputación, Beatriz González, considera que esta medida "enriquece a las familias", a la hora de forjar una serie de valores que en estos momentos es "importantísimo" para "construir entre todos una sociedad mejor". "Hay que darle visibilidad porque se consiguen muchas cosas, se anima y se inspira a otros a cambiar el mundo", argumenta González. "La infancia y la adolescencia son etapas fundamentales de nuestra vida, forjan la personalidad, la forma de gestionar las emociones y qué decisiones tomaremos en el futuro. Tenemos que contarle a todo el mundo lo importante que es el acogimiento familiar", concluye.