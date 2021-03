Una calle para Ana Orantes y las ayudas por el Covid, ejes del Pleno del Ayuntamiento de Málaga

La petición del PP de modificar el criterio de reparto del fondo de 7.000 millones de euros del Gobierno en ayudas directas para sectores afectados por la Covid; la solicitud del PSOE de concesión de una calle a Ana Orantes, que fue asesinada por su marido días después de narrar en televisión que había sido víctima de violencia de género durante 40 años; la financiación y ejecución de carriles bicis segregados durante los ejercicios presupuestarios de 2021 y 2022 (Adelante Málaga); así como incluir a todas las empresas y autónomos en el real decreto del 12 de marzo de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia (Cs), son algunas de las mociones que se debatirán en el pleno del Ayuntamiento de Málaga de este jueves.

En concreto, el grupo municipal popular lleva como moción urgente instar al Gobierno de España a modificar los criterios de reparto del fondo de 7.000 millones de euros en ayudas directas a las empresas afectadas por la crisis de la Covid.

El objetivo es, según ha detallado el alcalde, Francisco de la Torre, que "no se produzcan agravios entre los distintos territorios de nuestro país y se apliquen, por ejemplo, de forma proporcional al porcentaje que representa el sector turístico de cada territorio respecto al PIB turístico nacional".

También de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia irá la moción de Cs. En concreto, según ha indicado su portavoz, Noelia Losada, la moción insta al Gobierno a que amplíe las ayudas directas a todas aquellas empresas y autónomos que acrediten una disminución de la facturación en más de un 30 por ciento en relación con 2019 como consecuencia de la pandemia, con independencia del sector al que pertenezcan.

Una calle a Ana Orantes

Por su parte, el grupo municipal del PSOE lleva una moción urgente para que el Pleno del Ayuntamiento de Málaga rectifique el decreto 2021/197209, firmado por el alcalde el pasado 15 de marzo, y se decida otorgar una calle de la ciudad en recuerdo de Ana Orantes Ruiz como símbolo de la lucha contra la violencia de género.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha pedido que se rectifique "el vergonzante decreto" que deniega denominar Ana Orantes a un espacio en el callejero de la ciudad". Pérez ha incidido en que "Ana Orantes significó mucho en la lucha contra la violencia de género, significó tanto como un antes y un después hace 24 años cuando ella con su testimonio pagó con su vida esas declaraciones. 40 años de maltrato, a manos de su exmarido, un asesino que terminó acabando con su vida", ha enfatizado.

A juicio del socialista "tanto De la Torre como Noelia Losada se sienten avergonzados de haber sido capaces de firmar y ratificar una decisión que lo único que hace es producir estupor y vergüenza". "Es momento de darle a Ana su espacio, es momento de rectificar, tenemos una deuda pendiente con ella y con su memoria y es de justicia que todos los malagueños vean su nombre en nuestro callejero", como han hecho otros como el de Sevilla y Cádiz.

Al respecto, el alcalde ha señalado que están de acuerdo con que Ana Orantes tenga una calle en la ciudad y, sobre la moción, ha explicado que se hará una enmienda "bien por Cs o por nosotros en la línea de que haya una reflexión, matización, en la Comisión de Calles".

"Hemos respetado siempre los criterios técnicos que vienen de la Comisión de Calles pero creo que hace falta tener también criterios de oportunidad, flexibilidad", incidiendo en el recuerdo a Ana Orantes, "que fue una víctima clarísima, supuso un punto de inflexión en la mentalización de violencia de género y debe ser recordada sea o no de Málaga".

De igual modo, De la Torre ha dejado claro que ha respetado "siempre los criterios que vienen de la comisión; es evidente que la experiencia ésta nos enseña que habrá que profundizar en ello", incidiendo en que "creo que se equivocaron" al denegar la calle, defendiendo que la tenga "una persona cuyo nombre ha quedado grabado en la historia de la violencia de género".

"Nadie puede quedar insensible a ese hecho y si con poner una calle, una plaza, lo que sea, ayudamos a que esa sensibilidad se incremente, encantado de hacerlo", ha señalado.

Por último, ha dicho, tras ser cuestionado de por qué no se ha corregido antes el error, que los que tienen que controlar en la Delegación de Cultura y luego en Alcaldía "no se han dado cuenta" y fue firmado por el alcalde. "Yo me he quejado" a Alcaldía, ha asegurado.

También la portavoz de Cs, Noelia Losada, se ha mostrado a favor de la moción y ha dicho que Ana Orantes "es un símbolo, que fue un punto de inflexión para que todo el mundo se concienciase del terrible problema que era la violencia de género", por lo que "se merece este reconocimiento por lo que simboliza".

Por otro lado, también la moción del PSOE propone que el pleno se muestre contrario a la imposición del pin parental en la comunidad autónoma de Andalucía "y los postulados del partido Vox, defendiendo la educación en igualdad y contra la violencia de género que se raliza en centros públicos y concertados de la región".

Carriles bici

Por su parte, Adelante Málaga lleva como moción urgente la relativa a los carriles bici. En concreto, proponen urgir al equipo de gobierno a tramitar las modificaciones de crédito por valor de 5,5 millones en favor de la movilidad ciclista anunciadas por el delegado de Hacienda en la Comisión.

En concreto, según han detallado, proponen que "se habiliten, en partidas plurianuales desglosadas de forma proporcional entre los ejercicios 2021 y 2022: 4.000.000 de euros para la construcción de carriles bici segregados; 500.000 euros para tareas de acondicionamiento de los carriles bici existentes y 1.000.000 euros para la realización de proyectos técnicos para ejecutar nuevos trazados".

La portavoz de la confluencia de IU y Podemos, Remedios Ramos, ha criticado que en los presupuestos municipales solo se recogen 16.000 euros para carriles bici, "lo que es prueba clara de que el equipo de gobierno margina a la movilidad sostenible y desoye el clamor de las miles de personas que participaron en la bicifestación".

"Corre grave peligro en Málaga los ciudadanos que apuestan por movilidad sostenible, el equipo de gobierno hace que la movilidad sea insostenible", ha abundado, al tiempo que la viceportavoz de la formación, Paqui Macías, ha dejado claro que es "hora de apostar por una Málaga más sostenible".