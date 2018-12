Un camarero recibe un navajazo al mediar en una pelea en una cafetería de la avenida Moliere

Un camarero de una cafetería de la avenida Moliere resultó herido por arma blanca en la pasada Nochebuena. Los hechos se produjeron bien entrada la madrugada, a una hora del cierre del establecimiento, que celebraba una fiesta espacial el 24 de diciembre. En el interior del local se produjo una pelea. Un hombre sacó una navaja y apuñaló a un camarero que medió en la reyerta para intentar disiparla. El herido fue trasladado a un centro hospitalario y se encontraba ayer en observación aunque fuera de peligro, según explicaron desde la gerencia del establecimiento.

"El local lleva más de 17 años abierto y es la primera vez que ocurre algo así, el público es más mayor, incluso familiar"

“El local lleva más de 17 años abierto y es la primera vez que ocurre algo así, no es una discoteca, se trata de una cafetería con un público más mayor, incluso familiar, y nunca ha pasado nada, no es un lugar conflictivo”, afirmaron los responsables del establecimiento. Además, señalan que el agresor, que huyó del lugar, no es cliente habitual. “Ha sido un palo bastante grande, tenemos a un compañero en el hospital simplemente por mediar, esperemos que sea un hecho aislado y nada más”, añadieron.

Además de esta, Emergencias 112 Andalucía en Málaga ha gestionado un total de 441 emergencias durante el período comprendido entre las 00:00 horas del lunes 24 de diciembre y las 6:00 de ayer. Durante el día de Nochebuena y las primeras horas del día de Navidad, los avisos más habituales gestionados desde el centro malagueño fueron las asistencias sanitarias, con un total 192 emergencias atendidas, seguidas de los casos relacionados con la seguridad ciudadana (135).

Más de 440 emergencias en Nochebuena El Servicio de Emergencias 112 gestionó en la provincia malagueña un total de 441 emergencias durante el período comprendido entre las 00:00 horas del lunes 24 de diciembre y las 6:00 del día 25. Los avisos más habituales gestionados desde el centro malagueño fueron las asistencias sanitarias, con un total 192 emergencias atendidas, seguidas de los casos relacionados con la seguridad ciudadana (135). Les siguen las incidencias de tráfico (27), los accidentes de circulación (22) y los incendios (20).

Les siguen las incidencias de tráfico (27), los accidentes de circulación (22) y los incendios (20), precisaron desde la Junta de Andalucía en un comunicado. El resto de incidentes resueltos en la provincia de Málaga han sido los relacionados con rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otras.

Málaga es la segunda provincia de Andalucía en cuanto a actividad en sus salas, sólo precedida por Sevilla, con 659 casos gestionados, y seguida por Granada (311), Cádiz (279), Córdoba (185), Jaén (178), Almería (160) y Huelva (123). Las franjas horarias de mayor gestión en las salas del 112 en Málaga fueron las comprendidas entre las 19:00 y las 20:00 del 24 y entre las 23:00 y las 00.00 del 25. En cuanto a las capitales de provincia, Málaga ocupa la segunda posición con 175 avisos resueltos.