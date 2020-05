Carmen Álvarez conversa cada día con numerosos empresarios de la provincia de Málaga. Dirige la oficina y la sección de pymes del Banco Sabadell en Puerto Banús (Marbella) y explica cómo están afrontando esta crisis sanitaria del coronavirus.

-¿Cómo están viviendo en su entidad esta crisis?

–Nos hemos organizado para dar soluciones a nuestro clientes en estas circunstancias. Ello nos ha exigido una alta capacidad de transformación y adaptación a los cambios que estamos viviendo. Previo al decreto del estado de alarma Banco Sabadell ya trabajaba en protocolos de contingencia para estar preparados ante la situación, estando actualmente el 70% de la red comercial trabajando desde casa. Las oficinas se encuentran organizadas en turnos de empleados quincenales que no tienen ningún contacto entre turnos para preservar la salud de nuestros clientes y de nuestros equipos además de incrementar las medidas de desinfección de las oficinas y recibir los materiales de protección necesarios. Personalmente yo que dirijo una oficina con 14 empleados resulta extraño estar durante el día sin gran parte del equipo y clientes de forma presencial, pero las vías de comunicación que tenemos actualmente a nuestra disposición nos permiten estar al lado de ellos y de nuestros clientes.

–¿Ven mucho nerviosismo en las pymes y los autónomos?

–La temporalidad del sector turístico y servicios, que es mayoritaria de nuestros clientes autónomos y empresas, nos hace ir tachando fechas en el calendario que suponen una merma en los ingresos (Semana Santa, inicio temporada estival). Creo que nuestro papel es esencial. Nuestra labor desde el inicio de esta crisis ha sido contactar con nuestros clientes empresas y particulares y esto ha supuesto una respuesta enormemente positiva y de agradecimiento de los mismos. El hecho de que en la situación actual estemos a su lado, les facilitemos nuestros datos de contacto para que en caso de cualquier necesidad sea su gestor de siempre el que le atienda, no un call center o una persona a la que ellos no conocen supone aún más para ellos nuestra cercanía. Nos hemos sentidos queridos, han apreciado nuestra labor y se han preocupados por nuestra salud y la de nuestras familias .

"Nos hemos sentido queridos por los clientes. Han apreciado nuestra labor y se han preocupado”

–¿Cuáles están siendo las principales solicitudes de las pymes y autónomos?

–Estamos recibiendo solicitudes de liquidez para pago de nóminas, proveedores, etcétera, así que preparamos junto con nuestros clientes previsiones de tesorería a futuro cubriendo así sus necesidades en este periodo incierto de tiempo. En mi oficina tenemos a un equipo de gestores especializados para atender estas solicitudes y darle la mejor solución a nuestros clientes.

–¿Qué política de financiación va a tener su entidad con estas pymes?

–Nuestra política es ayudar a nuestros clientes. Aplicamos soluciones de financiación para nuestros clientes autónomos y empresas y tanto los equipos de oficina como los departamentos de riesgos trabajamos para que esas necesidades sean cubiertas dando así tranquilidad y seguridad a los clientes afectados. De igual forma, esta política la llevamos a cabo con nuestros clientes particulares que también se ven afectados por estas circunstancias y trabajamos para darle la seguridad necesaria en estos momentos a esas familias.

–¿Se van a exigir más garantías a la hora de dar préstamos a las empresas?

–No se han exigido más garantías que las que ya establece la política de admisión de riesgos del banco. Desde el principio y antes de que el gobierno autorizase la garantía ICO, nosotros ya estábamos avanzando en soluciones con nuestros clientes. De hecho recuerdo al director financiero de un grupo de empresas importante de nuestra oficina que me dijo “confío en vosotros” y como no podía ser de otra forma hemos estado con ellos dándole solución a sus necesidades.

–¿Temen que pueda haber un fuerte aumento de la morosidad?

–Todas las medidas que se están tomando por parte del gobierno así como de las entidades financieras dotando de liquidez a las empresas y familias deberían evitar este aumento de la morosidad. No obstante, dependerá del tiempo que tardemos en retomar la actividad y si se alargase se tendrían que aplicar nuevas medidas. Por ello, en las oficinas cada gestor estudia el caso de cada cliente y aplicamos una solución para cada uno ya sean pymes, autónomos o particulares. He llamado a una clienta autónoma para conocer como se encontraba y si tenía dificultades y cuando me contó su situación y le hice una propuesta me dijo “ no te imaginas lo aliviada que me siento en estos momentos”. Saber que estás ayudando a las personas creo que es lo más gratificante de cualquier profesión.

–¿Cuándo cree que se podrá salir de esta situación?

–Realizar previsiones a futuro es muy complicado, dependerá de cuándo se reactive la actividad y ver qué periodo se puede aprovechar de la temporada estival. Esperamos que como indican algunos analistas sea un periodo limitado en el tiempo y que veamos síntomas de recuperación económica en el menor plazo posible.

"La temporalidad en el sector turístico nos hace ir tachando fechas que son una merma en los ingresos”

–¿Qué empresas sobrevivirán mejor en esta coyuntura?

–Creo que todas aquellas empresas que entiendan que tenemos una nueva realidad y tomen medidas para adaptarse a la misma. En nuestro caso con una economía con alta dependencia al sector turístico es muy importante la imagen que demos de nuestro país. En nuestra oficina tenemos un alto volumen de clientes extranjeros, estos se sorprenden cuando les llamamos para conocer sus circunstancias personales y si sus medios digitales con nuestra entidad les funcionan correctamente, dándole normalidad a la situación. Creo que estamos contribuyendo con nuestro granito de arena a que los clientes extranjeros que tiene una segunda residencia en nuestro país, consumen en nuestros restaurantes y compran en nuestros comercios tengan un contacto con la realidad de nuestro país desde una perspectiva de tranquilidad.

–Se ha pedido a los bancos que ayuden de forma especial, como se ayudó a los bancos con la crisis financiera. ¿Cree que los bancos están haciendo todo lo que pueden?

–Sí, nuestra prioridad es dar a cada cliente la solución que mejor se adapte a sus necesidades. De hecho el conjunto de los empleados de Banco Sabadell tienen como principal ocupación acompañar a todos nuestros clientes para salir entre todos de esta situación tan excepcional.