Casi 2.000 nuevos casos más de Covid en Málaga, ocho fallecidos y los hospitalizados al alza

No son buenas noticias. El Covid sigue su tendencia ascendente en contagios y hospitalizaciones. Además, se registran otros ocho fallecidos con el virus -lo que eleva el total de las víctimas mortales en la pandemia a más de 2.500- y la tasa de la enfermedad en mayores de 60 años continúa creciendo ya que se ha duplicado con creces en el último mes. En resumen, ese es el panorama que traza el informe de la Consejería de Salud y Familias de este viernes.

El peor dato es el de los fallecidos. Los ocho contabilizados desde el pasado martes suponen que desde marzo de 2020 se han producido 2.506 óbitos con el patógeno.

Otro aspecto negativo del parte de la Administración sanitaria es que los hospitalizados siguen aumentando. Hay en la actualidad 172, siete más que tres días atrás. Pero si se compara con un mes atrás, se tiene la dimensión del incremento: el 7 de junio había 106 ingresados. De modo que la presión asistencial aumenta. De hecho, la provincia tiene la cifra más alta de la comunidad autónoma de enfermos hospitalizados.

La que baja es la de UCI porque a fecha de este viernes hay tres enfermos en Cuidados Intensivos, mientras que el martes sumaban 12. Es decir que ahora hay 9 pacientes menos. Pero hay que tener en cuenta que esa disminución de la presión asistencial sobre las UCI se debe en gran medida a las personas que fallecieron de martes a viernes.

En total, tras los 88 registrados de martes a viernes, en toda la pandemia se contabilizan 14.868 hospitalizados en la provincia de Málaga. De estos, 1.155 han pasado por Cuidados Intensivos debido a su gravedad.

La tasa de casos sigue también la tendencia al alza. Era de 613,8 positivos mayores por 100.000 habitantes en el anterior informe de la Consejería de Salud y ahora se sitúa en 691,5. Pero aún es mayor la diferencia en relación a un mes atrás. Por ejemplo, el 7 de junio era de 254,7 casos por 100.000 habitantes; es decir que se ha duplicado con creces en apenas cuatro semanas. Y hay que tener en cuenta que ese indicador ya no recoge todos los contagios porque las pruebas sólo se hacen a mayores de 60 años, embarazadas, personas de riesgo y enfermos con sintomatología grave.

De modo que la tasa que refleja el portal del Instituto de Estadísticas de la Comunidad Andaluza (IECA) no refleja en realidad todos los positivos que existen puesto que todos aquellos infectados que no estén entre esos colectivos no se registran.

Respecto a los curados, el parte de la Consejería indica que hay 293.426, después de sumar los 1.246 de las últimas tres jornadas.

Respecto al proceso de vacunación en Málaga, el Gobierno autonómico no ha facilitado en el balance de este viernes el numero de nuevas dosis. El pasado martes, según el parte de entonces, se habían administrado en la provincia de málaga 3.507.700, con 1.443.784 personas con al menos una vacuna y 1.412.849 con la pauta completa. El número de terceras dosis inoculadas se acercaba ya a las 800.000.