Los casos de Covid repuntan, hay 13 fallecidos e ingresan a 101 pacientes en sólo un día

La tercera ola de la pandemia sigue golpeando a la provincia de Málaga. Los nuevos positivos repuntan respecto a las dos jornadas anteriores y se acercan a los 1.400 diarios. Además, hay otros 13 fallecidos con el virus y en apenas un día se comunican un centenar de nuevas hospitalizaciones. La capital está todavía muy cerca del umbral marcado para el cierre de la actividad no esencial, pero se aleja ligeramente de ese límite. Esa es en síntesis, la situación del Covid 19 a nivel provincial.

Las 13 víctimas mortales con el patógeno que notifica este miércoles la Consejería de Salud y Familias elevan a 950 el total desde que estalló la crisis sanitaria en la provincia. Representan el 1,50% de las personas que han contraído la enfermedad.

La presión asistencial vuelve a aumentar. Esta jornada se registran 101 nuevas hospitalizaciones. El jueves de la semana pasada hubo una cifra similar; exactamente 100. Este lunes y martes, bajaron, con 54 y 43 nuevos ingresos, respectivamente. Pero otra vez se disparan, duplicando los datos de días previos. Desde marzo, 5.265 personas con el Covid 19 han requerido hospitalización debido a su gravedad y de éstas, 401 han tenido que pasar por una UCI en la provincia de Málaga.

Respecto a los contagiados, hay otros 1.371. La semana pasada, del jueves al domingo inclusive oscilaron entre 1.600 y 1.700. El lunes hubo 1.015 y el martes 990. También estos números vuelven a incrementarse. En total, en los diez meses de pandemia se han notificado 63.584. Pero la cifra es seguramente superior dado que sobre todo al comienzo de la crisis sanitaria muchos asintomáticos no eran detectados porque no se hacían tantas pruebas como ahora y por lo tanto no constan como infectados.

Los curados notificados en esta jornada -267- apenas son una cuarta parte de los nuevos contagiados -1.371-. En total, desde el inicio de esta pesadilla sanitaria, económica y social, 38.926 personas han superado la enfermedad.

La tasa media de la provincia es de 995 casos por 100.000 habitantes. Es la cuarta de la comunidad autónoma después de Almería (1.197,1), Huelva (1.047,7) y Cádiz (998,8). La de la capital es de 928,6; algo menor que la del martes, que era de 931,5. El umbral para que la Junta disponga el cierre de la actividad de la actividad no esencial es 1.000 casos por 100.000 habitantes; de modo que la ciudad de Málaga se aleja tímidamente de ese tope.