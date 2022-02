La patronal de centros de ocio Apeco apoya a Tivoli World

La Asociación Provincial de Empresas y Centros de Ocio de la Costa del Sol (Aepco) se ha reunido recientemente a petición del ayuntamiento de Benalmádena para compartir opiniones sobre el presente y el futuro del parque de atracciones Tivoli World.

El presidente de esta patronal, José Yagüe, ha expresado su apoyo a Tivoli y confía en las posibilidades de futuro de este emblemático centro de ocio de la provincia de Málaga.

"Es verdad que Tivoli necesita “retoques” , pero no son obstáculos ni mucho menos insalvables. De ahí el interés de importantes empresas del sector y que parece no han sido son consideradas hasta la fecha. Desafortunadamente 2021 ha sido el primer verano desde 1972 sin Tivoli. Esperemos que en 2022, en su 50 aniversario, podamos celebrar su continuidad. Tivoli World es un activo turístico de la Costa del Sol y nunca debería dejar de serlo o convertirse en otra cosa. La Costa del Sol sin Tivoli no sería la misma. No podemos dejar que se pierda", expone.