Los centros de salud de Málaga capital cerrarán por la tarde tres semanas si el SAS no encuentra médicos

Un nuevo recorte asistencial sin precedentes está en ciernes: el más que probable cierre de los centros de salud de Málaga capital por la tarde durante las semanas del Puente de la Constitución, Navidad y Reyes. Hasta ahora en la provincia el cerrojazo vespertino se producía únicamente en verano por las vacaciones del personal. Por primera vez existe la posibilidad de que también haya que cerrarlos a las 15:00 en periodo de otoño-invierno puesto que la Administración sanitaria condiciona la apertura por las tardes a que haya facultativos disponibles para contratar. "Y ya nos han dicho que no hay médicos en la bolsa", apuntó la delegada de UGT de Atención Primaria, Alba Pérez.

Este lunes, el Distrito Sanitario Málaga citó a la junta de personal para informarle de la situación. Si en los próximos días no encuentran una veintena de médicos -entre facultativos de familia y pediatras- y otros tantos enfermeros, la mayoría de los centros de salud de la ciudad de Málaga durante esas tres semanas sólo estarán abiertos de 8:00 a 15:00. Esta medida ya se ha aplicado con anterioridad en otras provincias andaluzas, pero nunca en Málaga.

Los cierres vespertinos serían el 4,5 y 7 de diciembre, como así también desde el 22 de ese mes inclusive hasta el 8 de enero. Es decir, toda la semana del Puente y desde el mismo día de la lotería de Navidad -en que ya cerrarían a las 15:00- hasta pasadas todas las fiestas. La atención mañana y tarde se retomaría el 8 de enero. Si finalmente no consiguen facultativos disponibles y se consuma el cierre, de 15:00 a 8:00 en la ciudad de Málaga solo estarán abiertos los centros de salud con puntos de urgencias. Estos son Puerta Blanca, El Palo, Cruz de Humilladero y Churriana. Así que en esas tres semanas, a partir de las 15:00 quien enferme deberá acudir a estos dispositivos de Atención Primaria o a las Urgencias hospitalarias.

Por eso UGT ya advirtió que aumentará la afluencia hacia los hospitales dado que son periodos de frío -sobre todo en las dos semanas de finales y principios de año- en los que aumentan los cuadros típicos del invierno.

La delegada del Sindicato Médico de Málaga, Mariángeles Bernal, apuntó que este déficit de médicos "es un problema de hace tiempo y nacional", pero insistió en que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "no fideliza a los profesionales". Para ello, recalcó "hacen falta contratos de calidad" y fichar a los MIR que terminan la residencia. En la misma línea se pronunció la representante de UGT, que reivindicó "contratos largos y estables para no tener este problema porque si ya se han ido a la privada, ahora no van a volver por un contrato de dos semanas". Por su parte, la delegada de Satse en el Distrito Málaga, María José López, señaló que según lo informado en la junta de personal, de los 26 centros de salud de Málaga capital, 18 indicaron que, debido a los descansos del personal y los días adeudados, sin contratación no podían abrir por la tarde durante esas tres semanas. En principio, según la información de los sindicatos, el cierre vespertino sólo se aplicaría en la ciudad de Málaga y no afectaría a otros municipios del Distrito -como Rincón de la Victoria o los del Valle del Guadalhorce- ni tampoco al resto de la provincia.

Después de que el viernes pasado UGT avanzara el muy probable cierre vespertino de los centros de salud de la capital, la Administración sanitaria aseguró que "como todos los años, los recursos serán los necesarios y suficientes para atender la demanda existente y se adaptarán ante un posible incremento de la demanda tal y como establece el Plan de Alta Frecuentación".