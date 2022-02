Profesionales de centros de salud de Málaga tachan de "parche insuficiente" el plan del SAS

"Insuficiente", "escueto", "muy corto", "un parche"... Así califican profesionales de centros de salud el plan del SAS para hacer frente al "colapso" de la Atención Primaria. Advierten que entre bajas no sustituidas y reducciones de jornada hay tal déficit de personal que el trabajo extra de tarde -voluntario y retribuido- que prevé la iniciativa no alcanza ni de lejos a cubrir las carencias.

Según el Sindicato Médico de Málaga (SMM), el plan tiene un presupuesto "insuficiente" y exige "mucha burocracia" para que los centros de salud tengan luz verde a fin de que profesionales, después de su jornada, trabajen por la tarde para reducir demoras. Porque los directivos deben justificar ante el respectivo distrito sanitario y la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) la necesidad de ese trabajo vespertino extra (la llamada continuidad asistencial). Pero aún obteniendo la autorización, sólo será para dos consultas por la tarde a la semana. Concretando, de 15:00 a 20:00, dos consultas a la semana son 10 horas. "Eso es nada", opinó el responsable de Atención Primaria de SMM, José Antonio Becerra.

El representante sindical apunta que teniendo en cuenta que de media los centros de salud tienen dos reducciones de jornada y alguna baja, la medida anunciada por la Junta se queda corta. Esa continuidad asistencial se empezó a aplicar en 2006 en los hospitales y aunque se aprobó para la Primaria en 2007, no se ha puesto en marcha hasta ahora -forzada por la pandemia- en este nivel asistencial. "Llega 15 años después de lo establecido y con cuentagotas; porque con tanta burocracia y con apenas 10 horas a la semana habiendo bajas y reducciones no es posible", argumentó.

Pero hay otros elementos que los facultativos critican del plan. Uno de ellos, que los pediatras y los profesionales del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) estén excluidos de la posibilidad de trabajar por la tarde en continuidad asistencial. Otro, que no pueden beneficiarse de este trabajo vespertino extraordinario para reducir demoras aquellos centros de salud con menos presión aunque su plantilla esté mermada por bajas y reducciones de jornada. Para Becerra, "al menos" debería autorizarse en todos los centros para cubrir ese déficit de plantilla.

Los enfermeros también tachan el plan de "insuficiente". "Con la infradotación de plantilla que hay, viene a ser un parche que no afronta el problema principal", en opinión de Juan José Sánchez, secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse). Y el problema principal es que en la provincia la Atención Primaria tiene un déficit de enfermeros más de 1.000 enfermeros, según estima Satse.

Es esa falta de personal la que ocasiona que los profesionales tengan asignados más cupos de los recomendados por las organizaciones científicas. La ecuación es simple: a menos sanitarios en el sistema, más pacientes por profesional. O sea, más sobrecarga. Para Sánchez, está bien que -ante la falta de trabajadores en bolsa- se prolongue de forma voluntaria y retribuida la jornada por la tarde para sacar trabajo adelante en esta situación de pandemia. Pero insistió en que las plantillas deben ajustarse a las necesidades reales; en resumen, tienen que incrementarse.

Desde la Administración siempre se replica que no hay profesionales disponibles en bolsa. Por eso, tanto Sindicato Médico como de Enfermería hacen hincapié en que el SAS debe atraerlos y retenerlos con contratos largos, bien remunerados y "no con consultas saturadas". Tras recordar que el SAS no renovóen Málaga a unos 1.500 trabajadores de todas las categorías que acabaron el 31 de octubre, el secretario de Satse insistió en el déficit de más de 1.000 enfermeros que tienen los centros de salud de la provincia frente al que las medidas anunciadas se quedan cortas. "Obviamente, no se pueden incorporar 1.000 enfermeros de golpe, pero el SAS debe hacer un plan y calendarizar su progresiva incorporación", demandó.

El colectivo ¡Basta ya! también consideró que el plan es "superescueto y muy corto", en palabras de su presidente en funciones, Antonio de la Cruz. Desde esta formación se reclama una reforma integral de la Atención Primaria. De la Cruz aplaudió que comience a aplicarse la continuidad asistencial (trabajo extra por la tarde) en los centros de salud y la estabilización de plantillas que ha habido con "tres oposiciones en un año". Pero recordó que hay muchos otros problemas que siguen sin solucionarse como el déficit de personal, la equipación salarial con otras comunidades autónomas, la desburocratización de la consulta del médico de familia y la necesidad de 10 minutos para ver a cada paciente.