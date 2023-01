La cesta de la compra cierra el año un 17,2% más cara en Málaga

El paso por los mercados, supermercados y ultramarinos para los malagueños es, cada vez, un lastre más grande en la cuenta corriente. El ticket final de los productos de alimentación y bebidas no alcohólicas ha aumentado en Málaga al cierre del año un 17,2% respecto al precio por el que se podían adquirir los mismos productos en enero del pasado ejercicio, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto es 1,5 puntos porcentuales más de subida en la cesta básica de la compra que la media nacional, que se sitúa en 15,7%.

El duro golpe que sigue ejerciendo la inflación sobre los bolsillos de los malagueños se hace evidente con los datos del INE que refleja una subida interanual del 6,1% en el Índice del Precio al Consumo (IPC). Esto es 0,4 puntos más que la media nacional, si bien queda algo de respiro en un descenso de una décimo respecto al dato del mes de noviembre de la propia provincia. También es únicamente un 0,1% más que en noviembre.

Si el IPC no sube, en parte, al mismo nivel que los alimentos y las bebidas no alcohólicas es gracias a que las variables que estudia el INE relacionadas con la vivienda como son la luz, el agua, el gas y los combustibles han marcado un descenso de un 8,1% interanual; una cifra que prácticamente dobla el dato nacional. Esto alivia, en parte, el bolsillo del malagueño, que ve cómo la inflación (el término económico para describir la subida de los precios) se va comiendo su capacidad de gasto, al no aumentar al mismo nivel su salario.

La siguiente subida más fuerte que reflejan los datos del INE tiene que ver con los productos necesarios para el mantenimiento corriente del hogar, que suben un 11,6% en todo el año con la subida del 0,7% respecto a noviembre.

También sale un 10% más caro salir a comer fuera o alojarse en los hoteles de la provincia; lo que, teniendo en cuenta que la alimentación y los productos de mantenimiento del hogar, crecen por encima de este 10%, implica que son los empresarios de estos sectores los que asumen parte de esta subida de las materias primas también.

Si bien, el incremento más alto con respecto al mes de noviembre es el de las bebidas alcohólicas y el tabaco, que aumentan su precio un 3,1% este mes de diciembre, lo que ayuda a que en el cómputo general del año haya aumentado su precio un 7,1%.

En cuanto a los transportes, ni la bajada de un 5,1% en diciembre respecto al mes anterior ha podido terminar de suavizar un alza de los precios interanuales del 4,3%. Esto, con el fin de la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina a la hora de repostar este mes de enero, hace que, sea cual sea la opción para moverse, seguirá siendo más caro para los malagueños este 2023 que al inicio de 2022.

Andalucía

Mientras tanto, en Andalucía el IPC ha subido un 0,2% durante diciembre con respecto al mes anterior, de forma que Andalucía ha cerrado 2022 con una tasa interanual del 6,2%, destacando especialmente la subida de precios de los alimentos, que ha sido del 17% con respecto al mismo mes de 2021. Con este incremento, la inflación acumulada se sitúa en la comunidad andaluza también en el 6,2%.

A nivel nacional, el IPC subió dos décimas en diciembre en relación al mes anterior y recortó 1,1 puntos su tasa interanual, hasta el 5,7%, su cifra más baja desde noviembre de 2021, según los datos definitivos publicados por el INE, que rebajan en una décima los avanzados por el organismo a finales del mes pasado, cuando apuntó a un IPC interanual del 5,8% y a un ascenso mensual de los precios del 0,3%.

No ha sido así en el caso de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), donde el INE ha elevado una décima su estimación inicial del 6,9%. Así, el IPC subyacente finalmente cerró diciembre en el 7%, tasa siete décimas superior a la de noviembre y la más elevada desde noviembre de 1992.