Uno de cada tres españoles se ha visto afectado por ciberataques en los últimos años, ascendiendo a 16,2 millones de usuarios los atacados por estos ciberdelincuentes. El crimen en internet mueve en torno a los 575.000 millones de dólares, superando ya los ingresos del narcotráfico. “El ciberriesgo se ha industrializado” aseguró este martes Eduardo Ratia, experto en ciberseguridad de LazaRus en unas jornadas celebradas por la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM). “Debemos ser conscientes de que las ciberamenazas van a más, tanto en frecuencia como en intensidad”, aseguró el experto informático.

Los hackers utilizan VPNs (similar al IP del router y que determina la situación geográfica del equipo) rusos para ser ilocazibles, por eso casi todos los ciberataques llegan desde ese país. “Los ataques han avanzado, ya no son usuales los troyanos y el antivirus no te cubre contra todo el software malicioso”, aseveró Eduardo Ratia. “Es importante que los usuarios no descarguen software no oficial, porque no es actualizable y es un punto de entrada fácil para ciberdelincuentes”, advirtió.

La última ciberamenaza es el ransomware, un programa que al ser ejecutado permite acceder remotamente a su equipo y con el que consiguen bloquearlo e intentar extorsionar al usuario. Es usual que introduzcan este software malicioso por medio de phising o correos electrónicos en el que se hacen pasar por grandes empresas y que incluyen un enlace que porta este virus.

“Es importante que los usuarios no descarguen software no oficial, porque es un punto de entrada fácil para ciberdelincuentes"

“El número de ataques se ha triplicado en el último año, superando los 120.000 ataques, y sólo hay datos de los ataques oficiales”. articuló Victor Albi, Director Técnico de CASER Seguros, en las jornadas citadas anteriormente.

Albi recomendó “tener mucha precaución con los teléfonos móviles, intentar descargar sólo aplicaciones europeas y entrar siempre desde las páginas o aplicaciones oficiales a sus aseguradoras, bancos o compañías de teléfono”. A su vez, hizo hincapié en no conectarse a las redes abiertas de los aeropuertos o lugares de ocio, ya que son altamente vulnerables.