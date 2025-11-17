La ciberseguridad ya no es una opción sino la máxima de cualquier negocio

Los cambios tecnológicos del sector turístico junto a un panorama global convulso dejan la puerta abierta a las ciberamenzas. Para protegerse, la ciberseguridad no es una opción, sino la máxima de todo negocio, grande o pequeño, y sector. Así se desprende del panel Ciberseguridad para tu negocio: el conocimiento como mejor defensa moderado por Magdalena Trillo, asesora de Transformación Digital del Grupo Joly, quien aludió a la ciberseguridad como clave en las estrategias de crecimiento empresarial.

Javier Calahorra Novillo, Information Security Country Head BBVA España recordó que BBVA, invirtió solo en 2024 más de 1.100 millones de euros en tecnología, con una parte significativa destinada a seguridad. “No hay una bala de plata”, aseguró mientras aludía a la inversión y razonamiento desde el contexto de cada empresa como barreras frente a las ciberamenazas. Con el turismo, el reto es mayor, añadió, por el volumen de datos personales gestionados a diario y la necesidad de evitar cualquier fuga de información que los cibercriminales puedan utilizar para extorsional al viajero, cliente del hotel o agencia que ha sufrido el robo de datos. La formación y la concienciación son elementos claves, de este modo, BBVA ha formado a más de mil pymes en talleres prácticos orientados a reforzar su seguridad con “pequeñas grandes cosas”, concluyó. También insistió en la conveniencia de contar con un ciberseguro para mitigar el impacto económico de posibles ciberataques.

Desde el INCIBE, Marco Lozano, responsable de servicios de ciberseguridad para Sectores Estratégicos Turismo, Ocio y Entretenimiento en la entidad, recordó que el organismo lleva una década trabajando en la formación y concienciación de autónomos y microempresas, ofreciendo productos totalmente gratuitos y ajustados a las necesidades de cada cliente, desde herramientas de autodiagnóstico ligero y kits de concienciación hasta servicios específicos. En este sentido, incidió en la heterogeneidad de los actores que componen el sector turístico y el papel de autónomos y pymes como soporte del tejido empresarial para poner de relieve la importancia de ofrecer soluciones adaptadas. La ciberseguridad “no es cara” y su retorno en confianza es inmediato, asentía.

Para Mar López, CEO Global Sofistic Cybersecurity de Cuatroochenta, la ciberseguridad debe entenderse como una inversión imprescindible para mantener vivo el negocio, pues, declaró, lo que realmente nos importa a las empresas son las cuentas de resultado. La exjefa de ciberseguridad de Seguridad Nacional explicó que no solo hay que ser consciente de las amenazas a nivel usuario, sino a nivel geopolítico: la amenaza va mutando y la alta dirección juega un papel vital para garantizar la continuidad operativa y confianza de los clientes. Así, insistió, el sector turístico, menos regulado que el financiero, debe asumir su propia responsabilidad y concienciar a la alta dirección de que la protección digital es ya parte del balance empresarial. El retorno de la inversión en ciberseguridad se mueve entre el 300 y el 500%, aseveró.

En la misma línea, Francisco Javier Garrido, Regional Account Manager Andalucía de Fortinet, instó a las pymes a “ordenar su casa digital” y apoyarse en partners especializados. “No hace falta gastar mucho, sino saber qué tecnología se necesita. Ciberseguridad es para todos”, apuntó. Hay que revertir el paradigma en que descansan las ventas en ciberseguridad: el miedo, y empezar a vender desde el sentido, dijo.

Por su lado, Sergio de los Santos, director del área de Innovación y Laboratorio en Telefónica Tech, destacó la madurez creciente de la industria, pero alertó de una repetición de errores entre muchas pequeñas empresas. Igual que Fortinet, el directivo aseguró que durante años se ha concienciado a base de miedo, con los “malos” actuando. Ahora toca simplificar la narrativa, apostilló mientras reconocía que el sector se había encargado de “decirles [a usuarios] que no pinchen en links, no abran adjuntos, no se conecten a wifi abierta… entonces cómo trabajan”, se preguntó irónicamente. Se trata de enseñarles cómo proteger de verdad su información, explicó y puso de ejemplo a los hoteles, donde lo primero que hacen es “vuelta y vuelta a tu DNI, eso queda en la nube y puede hacerte mucho daño”; y añadió que es un “hábito que debe cambiar”, vendiéndolo como una mejora para los clientes en ciberseguridad, manifestó.

Crecimiento en calidad

Seguidamente, Francisco de la Torre reivindicó la sostenibilidad social del turismo y la necesidad de impulsar la calidad y la innovación como señas de identidad y competitividad de Málaga. “No crecer tanto en cantidad sino ir a la calidad”, señaló. Con ello, exaltó al turismo como motor económico, supone más del 13 % del PIB andaluz, recordó. Así, afirmó que en Málaga ya no se habla de estacionalidad, sino de un turismo todo el año apoyado en la cultura, gastronomía y oferta comercial. El alcalde de Málaga se enorgulleció de la conectividad internacional aeroportuaria con nuevos destinos “lejanos y maduros”. Asimismo, defendió la implantación de una tasa turística que permita financiar vivienda pública y compensar el impacto turístico.

Visión de futuro

Finalmente, Asunción Álvarez, directora regional Sur de BBVA de Banca de Empresas e Instituciones, clausuró el foro. “Málaga representa modernidad y visión de futuro. En BBVA iniciamos en 2025 un nuevo plan estratégico que pone al cliente en el centro de todo lo que hacemos”, “radicalmente”, señaló. Y enfatizó que, pese a la desaceleración, el turismo “seguirá creciendo”.

Por ello, la entidad seguirá acompañando a las empresas turísticas en su internacionalización –BBVA ha ayudado a 20 mil empresas solo en Andalucía, apuntó–, apoyándose en el conocimiento global que le aporta operar en más de 25 países, añadió. La directora elevó la idea de “acompañar la voluntad” de sus clientes “de llegar más lejos” como premisa del banco para desarrollar aquello que sus clientes demandan y no lo que la entidad busca a título individual.