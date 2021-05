Los ciclistas endurecen el mensaje y advierten al Ayuntamiento de Málaga de posibles querellas criminales

El conflicto abierto y declarado entre el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación Ruedas Redondas, en representación del colectivo de ciclistas de la ciudad, se tensiona aún más. Y ello a pesar del auto emitido la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) suspendiendo de manera cautelar los artículos de la ordenanza de movilidad que obligan a las bicis a abandonar los espacios peatonales, abocándolas, en muchos casos, a circular por los denominados carriles 30.

Pese al pronunciamiento del alto tribunal, el Consistorio se mantiene firme en su posición y, amparado en la existencia de una norma estatal, advierte de que circular por las aceras sigue estando prohibido y es motivo de sanción. Una posición que está encendido los ánimos de Ruedas Redondas, que ya anuncia que va a solicitar al TSJA que exija al Ayuntamiento el cumplimiento del auto e incluso contempla una posible querella criminal contra el Ayuntamiento "por coacción y/o prevaricación".

Así lo ha señalado el presidente de esta entidad, José Luis Martín, quien ha puesto en valor el hecho de que el TSJA viene a reconocer el riesgo que supone para los ciclistas de circular por los carriles 30. "Si no hay disposición a seguir negociando y nos tenemos que limitar a que haya una sentencia firme por lo menos que cumplan su parte y no digan que van a respetar las medidas de rango superior. ¿Qué hay de más rango superior que un auto?", ha expuesto.

En este sentido, Martín insiste en que el propio Reglamento General de Circulación abre la puerta a adoptar medidas que hagan compatible el uso de los espacios peatonales por parte de los ciclistas, aunque dando prioridad a los peatones. "Estamos deseando llegar a un acuerdo pero la posición inmovilista del Ayuntamiento no nos deja otra alternativa", ha recalcado, lamentando que después de conocerse el auto, el Ayuntamiento haya seguido multando. A su juicio, existe "una consigna" por parte del propio concejal de Movilidad, José del Río, de que así se haga.

"Lo que planteamos se puede hacer, más cuando lo han hecho en el Pablo Ruiz Picasso; nosotros no estamos a favor de quitar un metro al paseo, hablamos de zonas que pueden ser compartidas como calle Larios, Alcazabilla, Pasillo Santa Isabel… No queremos transitar por todas las aceras, no es nuestra intención, sino irnos a espacios y calles amplios de preferencia peatonal", ha añadido.

Málaga Accesible "Las bicis y patinetes tienen derecho a una movilidad segura, que no tienen en los carriles 30, pero NO convirtiéndose ellos en un peligro para los peatones en las aceras"

Otro colectivo que toma cartas en este asunto es la Asociación Málaga Accesible. Y lo hace para mostrar su preocupación. Por medio de su cuenta oficial en Twitter, subraya la necesidad de que las aceras estén "libres de obstáculos, sean accesibles, estén bien construidas, conservadas, sin interrupciones y sin VMP ni bicicletas mezclados con peatones".

"Las bicis y patinetes tienen derecho a una movilidad segura, que no tienen en los carriles 30, pero NO convirtiéndose ellos en un peligro para los peatones en las aceras", asevera la asociación, reclamando al Ayuntamiento la búsqueda de soluciones para esos vehículos, que "deben estar segregados de coches y peatones". Y va a más al entender que toda la situación trae causa de que el área de Movilidad "no ha planificado ni implementado una infraestructura segregada y segura para esta movilidad sostenible y de su dejación de funciones ".

"En la justa lucha por sus derechos de Ruedas Redondas con el Ayuntamiento y con la suspensión de la nueva Ordenanza de Movilidad, los peatones nos hemos convertido en rehenes y escudos en la negociación de unos y otros", insisten, recalcando que los mayores y personas con discapacidad "no tienen que volver a salir asustados a calle y las familias sujetar y llevar pegados a los niños a los padres por miedo a que los atropellen en las aceras".