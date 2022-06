Una cirujana endocrina del Hospital Costa del Sol, premio a la Mejor Comunicación Oral

La cirujana del Hospital Costa del Sol y también coordinadora de la Sección de Cirugía Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Cristina Martínez Santos, ha recibido el premio a la Mejor Comunicación Oral en el Congreso Europeo de Cirugía Endocrina que se ha celebrado recientemente en Atenas por el trabajo 'Could endocrine surgeons improve the information provided to thyroid cancer patients? (¿Pueden los cirujanos endocrinos mejorar la información que se ofrece a los pacientes con cáncer de tiroides?').

Esta facultativa, que acudía a este evento en calidad de delegada nacional, ha presentado los datos obtenidos en nuestro país, tras el análisis de las encuestas realizadas a pacientes y cirujanos endocrinos expertos a través de la Asociación Española de Pacientes con Cáncer de Tiroides (AECAT) y la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

El estudio compara las necesidades de información que demandan los pacientes operados de cáncer de tiroides con la que realmente ofrecen los cirujanos endocrinos españoles.

Se ha preguntado específicamente por la importancia que le damos a 24 aspectos relacionados con la cirugía, nuevas tecnologías, el paso por el hospital, las posibles complicaciones, etc. y se han encontrado áreas de mejora en la comunicación, ha indicado la Junta en un comunicado.

Los resultados obtenidos, según Martínez, "han sido muy interesantes puesto que se ha demostrado que los cirujanos nos centramos mucho en informar sobre las posibles complicaciones severas después de la operación pero los pacientes también necesitan otro tipo de información. Son, por ejemplo, curiosos sobre avances tecnológicos en quirófano y, además, demandan o necesitan saber más sobre complicaciones inespecíficas y, a veces, difíciles de tratar que los facultativos creemos que tienen menor importancia, pero que les pueden influir en su calidad de vida".

Al respecto, ha destacado que "deberíamos adaptarnos también a sus necesidades y no sólo informar sobre lo que nosotros creemos que es más importante". También se ha observado que el interés de cirujanos y pacientes coincide en aspectos como el pronóstico, el tratamiento hormonal sustitutivo de por vida, etcétera.

"Es muy importante detectar estas carencias e intentar mejorarlas aunque a veces tengamos poco tiempo, para que los pacientes estén mejor informados y puedan participar mejor en las decisiones que afectan a su salud", ha concluido.

Tras este trabajo de análisis un grupo de cirujanos endocrinos expertos a nivel nacional de la AEC, coordinados por Cristina Martínez han grabado y editado una serie de pequeños vídeos, denominados, vídeo-cápsulas, de unos tres minutos, dirigidas a los pacientes con información sobre aquellos aspectos que se han detectado deficitarios para que éstos puedan acceder y complementar la información que necesiten o demanden y de las que no han sido informados por los facultativos.

Todo este material audiovisual ha sido trasladado a la Aecat y estarán disponibles en las próximas semanas en la web de manera que los pacientes, puedan tener un fácil acceso a estos contenidos.