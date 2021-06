Salud prevé retomar este martes las citas para vacunarse contra el Covid en Málaga, paralizadas desde el jueves

Todos aquellos que hayan querido solicitar una cita para vacunarse contra el Covid en el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce han podido comprobar que la agenda estaba completa y no había posibilidad alguna de reservar un hueco desde el pasado jueves.

Antonio Vázquez, director de Cuidados de Enfermería del Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce, asegura que se debe a que la planificación se hace a dos semanas vista, teniendo en cuenta la "cantidad de dosis que recibimos una vez llegan y se reparten en Andalucía". Además, se intenta "que se apuren al máximo todas las dosis que nos llegan", afirma Vázquez, de esta manera, y atendiendo al elevado ritmo de vacunación que se está llevando, se ha completado la disponibilidad de dosis para esta semana.

La premisa en toda Andalucía es vacuna que llega, vacuna que se pone, por lo que tener todos los espacios de vacunación ocupados es algo "positivo". Vázquez espera que este martes ya estén abiertas las citas en los centros de vacunación del Distrito Sanitario, una vez reservadas las dosis necesarias para aquellos que tienen asignada su segunda cita. "Nosotros reservamos las dosis necesarias para poner la segunda vacuna a los 21 días de la primera y, una vez nos notifican cuántas dosis recibimos, abrimos las agendas para que los usuarios soliciten su primera dosis", confirma el director de Enfermería de este distrito sanitario.

Además afirma que la situación de esta semana ha sido algo fuera de lo normal, ya que "se ha adelantado la segunda dosis de AstraZeneca en los mayores de 60 años de la semana 12 a la décima". Defiende Vázquez que si se bloquea la agenda hasta que no se reciben las dosis es para no causar inconvenientes ni molestias en los usuarios, ya que si se asignasen dosis que aún no tienen y estas acabasen no llegando "habría que mover las agendas y posponer las fechas, con las molestias que esto ocasionaría en quien ya tenía una fecha".

De esta manera espera que este martes se abran las primeras citas que se oferten "en los canales externos como habitualmente hacemos y para las franjas de edad que correspondan" a partir del 28 de junio en todos los centros sanitarios del distrito y en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma). Esta pasada semana entre primeras y segundas dosis se han inoculado en centros sanitarios y el Fycma más de 5.500 dosis "por lo que han apurado al máximo el número de citas que podemos dar", ha justificado Vázquez.