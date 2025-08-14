Un coche arrolla a un anciano y se empotra contra una óptica en Echeverría del Palo, en Málaga

Mayúsculo susto el que se llevaron los vecinos de Echeverría del Palo este pasado miércoles por la tarde. Todo sucedió a las 20:10, cuando un conductor perdió el control de su coche, arrollando a un anciano de 75 años que se encontraba sentado en un banco, para acabar finalmente empotrado contra el escaparate de un negocio.

El siniestro tuvo lugar a la altura del número 11 de la calle Escultor Marín Higuero, donde se encuentra la óptica Guillermo Ramos, el local contra el que el vehículo acabó siniestrado. Al parecer, según relata Ramos, que es el propietario del local y se encontraba en su interior atendiendo a sus clientes, el conductor perdió el control de su vehículo automático al tratar de aparcar, cuando "en vez de frenar aceleró".

El vehículo, siniestrado contra el escaparate. / M. H.

La cámara de seguridad del negocio captó el momento del impacto y la reacción de las cinco personas que se encontraban en su interior, que abandonaron rápidamente sus asientos y salieron para ver qué ocurría. "No iba a mucha velocidad, pero nos asustamos. La suerte fue que en vez de venir directo al escaparate una columna lo paró".

En cuanto al hombre de 75 años arrollado, todo quedó en un susto, puesto que sólo sufrió algunas magulladuras. No obstante, hasta el lugar fueron desplazados una ambulancia del 061 y la Policía Local. "No le pasó nada, aunque estuvo hasta las tres de la madrugada en el Regional. Me dijo que nunca se sentaba en bancos públicos y que no lo iba a hacer más", agrega Ramos.

El incendio de un coche en avenida Valle Inclán de Málaga causa una gran columna de humo

Los vecinos de Ciudad Jardín se han encontrado este jueves a medio día en avenida Valle Inclán con una gran columna de humo. Un turismo incendiado en el carril izquierdo de dicha avenida, sentido Ciudad Jardín y en dirección al estadio de La Rosaleda, ha sido el causante, aseguran desde el servicio de emergencias 112 a Málaga Hoy. El coche ha empezado a arder sobre las 14:20 y, pasados unos minutos, se han personado la Policía local y los bomberos. El suceso ha provocado el corte de la avenida malagueña y numerosas retenciones hasta las 15:30.

Los servicios de emergencias 112 han recibido el aviso y más de una decena de llamadas alertando de la situación antes de las 14:30. "No han tardado mucho en apagarlo. A las 15:30 lo habían sofocado totalmente. Se dio aviso a la Policía local y bomberos. Lo han extinguido y han aseguraron la zona porque había vertido combustible en la carretera", informa el 112. También señalan que los servicios sanitarios no se han desplazado hasta allí, ya que no ha habido heridos. Tampoco hay constancia de ningún intoxicado por humo.