Más de 30 colegios de Málaga se unen para exigir a la Junta "comedores dignos"

Familias de diferentes colegios de toda la provincia de Málaga que hacen uso del comedor escolar llevan un tiempo movilizándose y reivindicando un cambio en este servicio al que tienen apuntados a sus hijos. Ahora familias de más de 30 colegios se han unido para exigir a la Junta de Andalucía comedores dignos en los centros educativos y un cambio en el pliego de condiciones de contratación de los catering para los comedores, no solo de Málaga, sino de toda Andalucía.

Los problemas comenzaron al percatarse, en distintos centros totalmente ajenos unos de otros, que en los menús había, según denuncian, una escasa presencia de lácteos, las comidas estaban aguadas, raciones insuficientes, frías, faltaban de ingredientes y había poca variedad de menús, entre otras cosas, según el colectivo. Estos problemas no solo lo presentaría un catering, sino varios. Por ello, más de 30 centros educativos se han unido para pedir el cambio de esa empresa de catering y también la posibilidad de que les proporcionen una comida in situ. Algunos de estos centros también se han unido a la plataforma Comedores Dignos y son: CEIP Laza Palacio; CEIP Josefina Aldecoa; CEIP Los Jarales; CEIP Ramón del Valle Inclán; CEIP José Calderón; CEIP Nuestra Señora de Gracia; CEIP Lex Flavia Malacitana; CEIP Rafael Alberti; CEIP Las Gaviotas; CEIP Rectora Adelaida de la Calle; CEIP Pablo Ruiz Picasso; CEIP Moreno Villa y CEIP Martiricos.

Las familias exigen que se cambie el plan EVACOLE

De igual forma, estos padres también consideran que el problema va más allá y no es todo responsabilidad de los catering, sino también del plan Evacole, que evalúa la Oferta Alimentaria en Centros Escolares de Andalucía. En este sentido, Gema Rebollo, presidenta del AMPA del CEIP Los Prados y trabajadora del comedor del centro, señala que “el plan Evacole consideramos que es denigrante para los niños porque se basa en un pesaje diario de las comidas por edad y no miran si un niño puede tener más desgaste nutricional o calórico por su movilidad o nerviosismo”.

Rebollo también incide que este plan “se olvida por completo de la parte pedagógica”, puesto que si algún niño no le gusta algún plato, debe ponerle la cantidad exacta que le piden, a pesar de saber que no se lo va a comer. Esta trabajadora sostiene que a diario pesa el primer plato, el segundo y las guarniciones de todos los niños del colegio por clase y edad. Además, incide en que si quieren repetir, no pueden hacerlo a no ser que sea fruta o verdura cruda, ya que es lo que se indica en el plan Evacole.

Por otro lado, también considera que también hay aspectos que se deben mejorar por parte de muchos catering que no dependen del plan Evacole. Además, añade que uno de estos problemas es el de que la comida llega a los centros preparadas con varios días de antelación. En su caso son solo dos días, pero a otros colegios de la provincia les llega el menú seis días antes de tener que servirlo.

Más de 700 niños hacen uso del comedor escolar en tan solo cuatro centros educativos

En este punto se encuentran los centros educativos CEIP Rectora Adelaida de la Calle; CEIP Pablo Ruiz Picasso; CEIP Moreno Villa y CEIP Martiricos. En total estos cuatro centros, que ya llevan un tiempo movilizándose sobre todo el primero, son más de 700 niños los que hacen uso del comedor escolar. Recientemente se han unido a la plataforma Comedores Dignos para ver si encuentran una solución a esta situación que llevan viviendo más de tres años.

Lorena Romero, madre representante de todas las familias afectadas, acudió al Pleno del Ayuntamiento de Málaga el pasado jueves. Durante su intervención pidió que “se realicen actuaciones urgentes y que se haga cumplir la extensa legislación que ya hay vigente”, puesto que considera que “el sistema actual de supervisión, infracciones y licitación/adjudicación de comedores escolares no funciona”. En el pleno, Grupo Municipal Socialista defendió una moción, que finalmente se aprobó, para mejorar la calidad alimentaria en los comedores escolares de la ciudad después de que varios AMPAS de Málaga hayan denunciado la disminución de la calidad de los platos que se sirven a los niños en los colegios.

Ahora, la plataforma Comedores Dignos y todas las familias implicadas esperan poder reunirse con la Junta de Andalucía para buscar una solución a esta situación que lleva prolongándose, en algunos casos, durante varios años. Además, exigen que se tenga en cuenta la posibilidad de poner una cocina 'in situ' en los comedores escolares de los niños para poder garantizar una mejor calidad de los platos y que se cambie los pliegos de contratación de los catering de los comedores escolares.