Varios colegios e institutos de la Carretera de Cádiz acusan a la Junta de "ningunear" sus peticiones contra el coronavirus

Los equipos directivos de varios centros educativos de la Carretera de Cádiz han enviado una carta a la delegación de Educación de la Junta de Andalucía en la que aseguran que el gobierno autonómico les ha "ninguneado" en sus peticiones para paliar los posibles efectos del coronavirus y afirman que "sentimos la impotencia de no poder iniciar este curso con las mínimas garantías de seguridad".

La misiva está firmada de forma conjunta por los directores de los CEIP Clara Campoamor, Guindos, Paulo Freire, Tartessos, Vicente Aleixandre y Victoria Kent, así como de los IES Ciudad de Melilla, Emilio Prados, Fernando de los Ríos, Litoral y Mare Nostrum.

En este ya casi histórico documento por la confluencia de centros educativos en una misma reclamación, afirman que "no hemos contado con el apoyo de la Consejería" y subrayan que "hemos solicitado cambios de mobiliario escolar de bancas dobles a individuales, aulas prefabricadas, material higiénico-sanitario, holgura en las ratios de alumnado por aula, o incremento en el número de grupos asignado a los diferentes niveles en los que la zona se encuentra saturada".

Los colegios han solicitado cambios de mobiliario escolar de bancas dobles a individuales, aulas prefabricadas, material higiénico-sanitario, u holgura en las ratios de alumnado por aula pero afirman que la Junta no les ha atendido

Los directores destacan que sus peticiones "jamás son caprichos" y recuerdan a la Junta que, en el caso concreto de estos centros, "velamos por la educación y la seguridad de más de 7.000 alumnos, así como de nuestro personal de administración, limpieza, servicios y trabajadores de la enseñanza". "Una tarea para la que la administración deja nuestras manos vacías de recursos", apostillan.

"No somos elementos estadísticos sino personas", insisten los directores de estos colegios e institutos, a la vez que añaden que "la Consejería no nos ha provisto de materiales higiénicos ni en las primeras fases del regreso a los centros. El único envío que realizó fue ridículo y, además, ha ignorado y ninguneado las peticiones de equipamiento o planificación realizadas por las directivas para el curso próximo como si fueran extravagancias y no necesidades expresadas por quienes nos encontramos en la primera línea de abordaje de los problemas".

En esta carta señalan que "cumpliremos las instrucciones que nos han dado para la elaboración de protocolos, pero rechazamos las responsabilidades que se deriven de esos previsibles contagios del actual virus en nuestras comunidades escolares por las que su consejería no ha actuado con la diligencia y generosidad debidas".