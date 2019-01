Los comerciantes adelantan las ofertas para salvar la campaña

Multitud de establecimientos inauguraron el martes, día de Año Nuevo, la temporada de ofertas y rebajas–algunos incluso antes de despedir 2018– , permitiendo a las familias y a los pajes de los Reyes Magos adquirir los regalos de Navidad a un precio mucho más asequible. No obstante, importantes firmas como El Corte Inglés e Inditex esperarán al 7 de enero para presentar sus ofertas. Los comerciantes, en palabras de su portavoz, Manolo García, confían en que las ventas de estos días previos a la llegada de sus Majestades de Oriente compensen el “fracaso” que supuso el periodo de descuentos durante el Blackfriday, aunque admite que pretender “salvar todo el daño” causado por las escasas ventas del año “es ser demasiado optimista”.

Firmas como Mango, H&M y el Grupo Cortefiel (que incluye su línea más joven, Springfield) adelantaron sus ofertas. También estrenaron la temporada de descuentos Bimba y Lola, Women’s Secret o Sfera. Algunas marcas, incluso, comenzaron las rebajas antes de Navidad, cuyas ventas se han incrementado ya un 3% respecto a años anteriores. Tramas es una de las que ha aprovechado la campaña para presentar importantes descuentos en sus artículos de tejidos, lo que contribuye a aumentar las ventas en este periodo del año.

El presidente de la Federación de Comercios de Málaga (Fecoma) aseguró que no ha habido una previsión de compras de Reyes. “La gente sigue pensando que si lo hacen a última hora les saldrá más barato aunque asuman el riesgo de no encontrar lo que buscan”, destacó. El representante del sector lamenta que se haya “educado al cliente” para adquirir productos “continuamente en ofertas”, lo que supone que el día en que no las hay considera “que le están robando”.

Los comerciantes siguen acusando la desregulación del sector, que implica que no haya un periodo de rebajas fijado. El portavoz advierte que la libertad establecida para fijar el calendario de descuentos no beneficia al comerciante local, e insiste en la importancia de “ordenar” el sector y que todos “jueguen con las mismas reglas”. El representante de Fecoma reconoce además el daño que les ocasiona la venta ambulante ilegal, la falta de regulación de ventas a través de internet, donde compiten “con páginas o particulares que traen productos de países con una regulación fiscal distinta y sin ningún freno en las ventas”.

Por otro lado, el regalo estrella estas Navidades está siendo el teléfono móvil, que en palabras del presidente de los comerciantes “ha pasado a ocupar una posición preferente en la campaña de Navidad”. “Las familias eligen los artículos electrónicos por encima de otros”, destacó el representante del sector.