Concentración para que reabra la maternidad del Clínico, que lleva un año trasladada al Materno

La cita es este viernes a las 11:00 en el Clínico. El Sindicato de Enfermería (Satse) con el apoyo de la junta de personal convoca una concentración para exigir que la maternidad de este hospital –que hace un año fue trasladada al Materno para hacer hueco a los pacientes con Covid– vuelva al edificio de Teatinos. “La adaptación de nuestro hospital a la pandemia no debe ser el motivo encubierto para dejar una sola maternidad pública en una ciudad con tanta población como tiene Málaga”, señala Satse.

Tras la ampliación de la UCI del Clínico y la mejora de la situación sanitaria, el paritorio de este hospital ha dejado de ser utilizado para pacientes Covid. “Se encuentra cerrado y sin prestar asistencia”, denuncia la organización sindical. Tanto la atención de partos como la urgencias ginecológicas y obstétricas está concentrada desde el pasado 26 de marzo en el Materno.

Satse indica que ha remitido “múltiples escritos” a la Junta para plantearse esa reivindicación sin que haya respuesta. Según la organización, esa demanda es compartida por asociaciones sanitarias, sociales e incluso por ayuntamientos del Valle del Guadalhorce, el de Torremolinos y el de Benalmádena, que tienen como centro de referencia al Clínico. “Seguimos pidiendo un compromiso por escrito de parte de la Administración que asegure la continuidad de la asistencia de la maternidad del Hospital Virgen de la Victoria”, reclama Satse.

La organización recuerda que el recorte no sólo afecta a las embarazadas que no pueden dar a luz en el Clínico sino a cualquier mujer con una urgencia gineco/obstétrica. Para Satse, que no se reabra la maternidad de este centro sanitario supone una “merma en los derechos asistenciales de las mujeres”.