Aprobada la concesión del nuevo modelo de bicicletas y patinetes de alquiler en Málaga

Málaga da un paso más para ordenar la micromovilidad en la ciudad. La junta de gobierno local ha aprobado este viernes la concesión demanial del nuevo modelo de bicicletas y patinetes en Málaga. Sólo una empresa se encargará del uso privativo del suelo de dominio público y uso público local para la instalación, mantenimiento y explotación de estaciones para la implantación de un sistema de micro movilidad –bicicletas de pedaleo asistido y patinetes eléctricos– en Málaga. El mismo entará en vigor en agosto.

La forma de hacerlo es una concesión del espacio público y se ha optado por un sólo paquete para que no se quede desierto el concurso en ningún distrito, ha asegurado el concejal de Movilidad, José del Río. Esto, según ha detallado Del Río no exime de la posibilidad de que otras empresas se instalen en la ciudad siempre que tengan aparcamientos privados llegando a acuerdos con el Puerto, hoteles u otro establecimiento. "No limitamos la circulación, sí la ocupación del espacio público", ha afirmado.

Los pliegos aprobados contemplan un plazo tres años, prorrogable anualmente hasta un máximo de tres veces; y un canon mínimo, que se corresponde con el precio base de licitación, y máximo de 12.811,01 euros y 64.055,05 euros, respectivamente, por el despliegue, instalación y explotación del sistema de la red compartida de bicicletas y VMP en 907 metros cuadrados de suelo de propiedad municipal, que se distribuyen entre 50 localizaciones de los distritos Centro, Este, Cruz de Humilladero, Carretera de Cádiz y Teatinos.

Este techo máximo se da porque desde el Ayuntamiento se va a primar que el servicio que se ofrezca a los malagueños empadronados en la ciudad esté "entre 12 y 15 euros mensuales", lo que a ojos del Consistorio es interesante para la ciudadanía y suficiente para cubrir las necesidades.

En relación con los criterios de valoración de las diferentes propuestas, el pliego establece una puntuación máxima de 60 puntos entre los criterios valorables matemáticamente: hasta un máximo de 30 puntos por el canon ofertado más ventajoso económicamente; y otros 30 por el porcentaje de reducción de las tarifas ofertadas a los residentes en Málaga capital que podrán ir desde el mínimo –fijado en una reducción de un 10% sobre el precio original de la tarifa– hasta un máximo del 51%.

Sobre los criterios que no son valorables matemáticamente, los licitadores podrán obtener hasta un máximo de 40 puntos en relación a las propuestas presentadas sobre la gestión y el sistema de aparcamiento planteado (hasta 20 puntos), la responsabilidad medioambiental de los vehículos (hasta 10 puntos); así como la plataforma informática prevista para la implantación y gestión del sistema de préstamo (hasta 10 puntos).

Así, las 50 áreas de estacionamiento de movilidad compartida, en las que la empresa que resulte concesionaria podrá desplegar un máximo de 1.000 unidades (entre bicicletas de pedaleo asistido y VMP), son cinco en calle Pacífico, paseo Marítimo Antonio Machado, avenida Gregorio Prieto, Mesoneros Romanos, avenida Doctor Manuel Domínguez, avenida Plutarco; dos en calle Bolivia; y tres en avenida Salvador Allende, Mauricio Moro Pareto, avenida de las Américas, Héroe de Sostoa, calle Victoria, avenida Manuel Agustín Heredia, calle Martínez Campos, Vendeja, Cortina del Muelle, Cervantes.

También dos en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, avenida Jacinto Benavente, plaza John F. Kennedy, avenida Santiago Ramón y Cajal, avenida Luis Buñuel, avenida Doctor Gálvez Ginachero, Alcalde Joaquín Quiles, calle Jerez Perchet, avenida Juan XXIII, avenida José Ortega y Gasset, Juan Gris, Carpio, bulevar Adolfo Suárez; y tres en la avenida de Velázquez, calle Miguel Mérida Nicolich, Morales Villarubia, avenida Santa Rosa de Lima, calle Competa, Manuel España Lobo, avenida Luis Buñuel, Blas de Lezo y Demóstenes.