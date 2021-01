7 consejos para elegir un buen cortapelos

Nunca viene mal recibir algunos consejos para elegir un buen cortapelos, ya sea que lo quieras para uso personal o iniciarte en el mundo de la barbería.

Contar con una excelente herramienta de este tipo te garantizará buenos resultados, aunque claro, dependiendo de tus habilidades y manejo de la máquina. Lo cierto es que no se trata simplemente de ir a la tienda y comprar de buenas a primeras.

Aunque no lo creas, adquirir un buen cortapelos tiene su “ciencia”, que simplemente enmarca ciertos aspectos técnicos que debes conocer antes de cerrar el negocio. Pero no te preocupes, que no es nada del otro mundo, de igual forma, aquí recibirás una explicación fácil de entender.

Tú solo lee atentamente estos consejos para elegir un buen cortapelos y verás que no te arrepentirás al momento de comprar el tuyo.

Consejos para elegir un buen cortapelos

Lo primero que debes tener focalizado es en quién tienes pensado usarlo. ¿La quieres para ti o para otra persona? Dentro de las primeras puedes encontrar para uso personal y profesional, siendo estas últimas más costosas, pero de mayor calidad.

Existen varios tipos de cortapelos dependiendo de la zona del cuerpo a la que esté destinado su uso. En este marco se ubican para nariz y orejas, barbas y, por último, afeitadoras corporales que abarcan zonas como piernas, cabeza, espalda o pecho.

A su vez, también hay algunas que están hechas para cortar el pelo independientemente del área corporal.

En tal caso, Álex Moreno, editor jefe en MrShave.es, en su análisis nos descubre cuál es el mejor cortapelos y destaca la importancia de que la herramienta que elijamos sea sobre todo versátil, tenga potencia, durabilidad y, lo más importante, “tenga unas buenas cuchillas que no den tirones ni provoquen cortes”.

1. Motor y fuente de alimentación

Es una de los principales puntos a los que debes prestarle atención, es un indicativo de cuán potente es la máquina. Mientras más potencia ofrezca el motor del equipo, mayor será la comodidad y rapidez con la que hagas tus cortes.

Los tipos de motores que componen los cortapelos más conocidos son los siguientes:

De pivote : presenta mucha potencia, sin embargo, su velocidad es baja. Son buenos para cortar cabello grueso, incluso si están mojados.

: presenta mucha potencia, sin embargo, su velocidad es baja. Son buenos para cortar cabello grueso, incluso si están mojados. Magnético : es el que viene en la mayoría de estas herramientas y trabaja con velocidades altas. No obstante, se caracteriza por hacer mucho ruido y su tiempo de vida útil es corto.

: es el que viene en la mayoría de estas herramientas y trabaja con velocidades altas. No obstante, se caracteriza por hacer mucho ruido y su tiempo de vida útil es corto. Rotativo: en términos de velocidad y potencia están a la par, además, resulta adecuado para cortar distintos tipos de pelo.

Ahora bien, en lo concerniente a la fuente de alimentación, queda de tu parte la elección entre cableado o inalámbrico (con batería).

De escoger la primera opción, puede darse el momento en que el cable te estorbe al hacer ciertos movimientos. Si embargo, en cuanto a potencia y tiempo de funcionamiento es la mejor alternativa.

Si optas por la segunda, verifica cuánto demora en cargarse la batería y el tiempo que dura operativa.

2. Cuchillas

Son un factor influyente en la facilidad con la que se efectúa el corte, así como en la presión del mismo. Muchos cortapelos vienen con cuchillas de acero inoxidable o carbono y otras, por su parte, son de cerámica o titanio.

Carbono : el mantenimiento que se les hace es escaso, porque afilan por sí solas.

: el mantenimiento que se les hace es escaso, porque afilan por sí solas. Titanio : son de excelente calidad, su afilado es excepcional.

: son de excelente calidad, su afilado es excepcional. Cerámica: no se calientan como las anteriores, pero son más débiles, asimismo, su reemplazo es costoso.

3. Impermeabilidad

Esta es una característica que muy pocos cortapelos ofrecen, por tanto, serás afortunado de contar con uno que puedas usar bajo condiciones de humedad. En caso de que no brinde este beneficio, limítate a utilizarla en seco, ya que, de lo contario, la dañarás.

4. Limpieza y mantenimiento

Este aspecto es esencial, puesto que cada cierto tiempo deberás limpiar la máquina y desmontar algunas de sus piezas para eliminar suciedad y exceso de pelo. Tienes que buscar un cortapelos que sea fácil de desarmar y de montar nuevamente.

5. Ajuste de longitud

Antes de efectuar la compra, revisa los ajustes de longitud de la máquina, al igual que los peines que incluye.

Mientras mayor sea el nivel de ajuste, más versátil es la herramienta de corte. Al examinarla, verifica la longitud mínima que ofrece, por lo general se encuentra entre 0,4 y 0,5 mm.

Peines

Es uno de los elementos de más importancia, habitualmente los cortapelos vienen con un set de peines con distintas longitudes de corte. Van desde los 0,5 mm hasta 25 mm, varían de un grado 0 a 8.

Conclusiones

Seguir estos consejos para elegir un buen cortapelos es fundamental no solo para ahorrar dinero, sino para lucir un peinado espléndido sin morir en el intento. En definitiva, previo a comprar tu máquina afeitadora, procura leer sobre el producto o preguntar tanto como puedas al vendedor para no arrepentirte de tu nueva adquisición.