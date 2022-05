Los consejos de los expertos para que no te roben la moto en la calle en Málaga

A todo el que tiene una motocicleta le entra un pellizco en el estómago cuando la tiene que aparcar, por el motivo que sea, por la noche en la calle. Por el día también te la pueden robar y a más de uno le ha pasado, empezando por el que redacta este artículo, pero por la noche las posibilidades aumentan de forma considerable.

Lo ideal, lógicamente, es guardar la moto en un garaje pero si no se tiene esa opción Mapfre ha publicado este jueves una serie de recomendaciones para evitar llevarse un susto al ir a por el vehículo a la mañana siguiente y encontrarse que no está o que le faltan piezas.

La primera recomendación es aparcar la moto en un lugar concurrido, visible y cubierto y dentro siempre de la legalidad, evitando estacionarla sobre la acera y atada a algún árbol, banco, etcétera porque te pueden multar. Si el municipio en concreto no sanciona ese tipo de acciones, entonces estos expertos sí señalan que es seguro encadenar la moto a un sitio fijo y aprovechar el parapeto de un árbol, una cornisa o una fachada para evitar los efectos de la lluvia o el viento. Ponerle una funda impermeable también es aconsejable para cuidar tanto el estado físico como el mecánico de la moto.



Dejar la moto en un lugar escondido en la calle no suele ser una buena opción. Puede que pase desapercibida, pero como algún ladrón se dé cuenta va a tener muchas más facilidades para hacer lo que quiera. En cualquier caso, hay que accionar siempre el bloqueo de la dirección y utilizar algún tipo de antirrobo. Una alarma es muy escandalosa, sobre todo de noche, pero puede ser eficaz. Hay incluso geolocalizadores que indican dónde está la moto y se puede avisar a los ladrones de que está instalado con una luz o una pegatina, como se hace en las viviendas con las chapas de los sistemas de alarma, y eso puede hacer que el ladrón pase de largo.

Por otra parte, detallan que lo ideal es dejarla aparcada en un aparcamiento exclusivo de motos. No obstante, no conviene dejarla todas las noches en el mismo sitio y, sobre todo, que no esté en tan malas condiciones que parezca que está abandonada porque eso es también un reclamo para los ladrones.