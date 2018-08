"Me consideraré figura cuando salga diez veces a hombros en Madrid"

La vida de esta joven francesa cambió después de finalizar sus estudios de veterinaria al conocer a Ángel Peralta, quien le abrió las puertas de su finca en la Puebla del Río (Sevilla) y le transmitió sus conocimientos sobre el difícil arte del rejoneo. Varios años después, Léa Vicens es una de las rejoneadoras más destacadas del escalafón, siendo su nombre por segundo año consecutivo el que encabeza ese listado. Esta francesa con acento andaluz tiene claro que cuando hay trabajo, esfuerzo y dedicación detrás de lo que uno hace, no importa ser hombre o mujer en un ámbito como el taurino.

-Vuelve a Málaga después de cortar una oreja al peor lote de la tarde el pasado año. ¿Qué sensaciones le produce este nuevo regreso?

-El año pasado supe resolver complicaciones a base de técnica frente a toros muy difíciles, lo que me permitió cortar una oreja. Este año me gustaría expresarme artísticamente porque sé que el público de Málaga sabe de arte.

-Un año después, ¿qué destacaría de su evolución?

-Cada año hay una evolución, y así debe de ser para cada torero. La cuadra está a un nivel impresionante, tengo variedades en sitios y faenas.

-Esta temporada ya ha triunfado en Madrid, Sevilla, Nimes, Bayona, entre otras plazas, y está situada como líder del escalafón de rejoneadores. ¿Está siendo el año de la consolidación de Léa Vicens?

-También en Valencia, Alicante, Granada, Burgos… (ríe). Lo importante cuando uno llega arriba es mantenerse, y para mí este año, en el que estoy liderando el escalafón por segunda temporada consecutiva, me noto cada tarde mejor.

-Por los carteles en los que se anuncia y sus triunfos continuados en plazas de peso, ¿se considera figura del rejoneo?

-Me consideraré figura cuando haya salido 10 veces por la Puerta Grande en Madrid, mientras tanto no. De momento doy la talla con las figuras y me mido a ellos cada tarde. Ellos me consideran competencia y es la mayor satisfacción que puedo tener.

-¿Es difícil abrirse un hueco en un mundo en el que hay tanta presencia de hombres?

-No. Nunca he sentido machismo en el toreo ni he sentido que me hayan tratado diferente. Nunca he tenido problemas por ser mujer.

-¿Cómo llega a ser rejoneadora una chica francesa que quería ser veterinaria? ¿En qué momento cambia de idea?

-Después de acabar mi carrera de biología en Francia, gracias a amigos comunes conocí a la familia Peralta. Don Ángel Peralta me propuso trabajar en su equipo de domadores en el "Rancho El Rocío" y me trasladé a Sevilla, donde también tienen toros bravos y caballos cartujanos. A partir de ese momento vi que no era un sueño imposible.

-¿Qué supone para usted la familia Peralta?

-Me han permitido llegar a cumplir este reto tan difícil abriéndome las puertas de su rancho. Don Ángel siempre ha creído en mí y me ha apoyado. Tuve que formar mi propia cuadra. Si don Ángel no hubiera creído en mí, todo hubiera sido imposible. Don Ángel para mí es un segundo padre, un maestro… Además de la técnica del rejoneo me ha enseñado de la vida en general, una filosofía de vida.

-¿Cuáles son sus referencias artísticas?

-Citando ejemplos de diversas épocas, pintores como Monet, fotógrafos como Sebastián Salgado, músico como Bach, arquitecto como Nouvel, por ejemplo. Me gusta lo clásico pero innovador. Considero que mi toreo es así también, basándome en la técnica y la estética a la vez.

-Desde sus comienzos siempre ha calado en los públicos, ¿qué es lo que más destacaría usted de sí misma a nivel personal y profesional?

-La constancia. Nunca abandono lo que me propongo. Ni personal ni profesionalmente.

-Un caballo estrella de su cuadra…

-Bético… De él destacaría su temple y sus batidas, muy de frente. Es el caballo estrella y lo saco para banderillas.