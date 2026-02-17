Consignatarios y estibadores españoles y portugueses se reúnen en Málaga

Este viernes 20 de febrero, el puerto de Málaga acogerá a los miembros del comité ejecutivo de la Federación Ibérica de Empresas Estibadoras y Agentes Marítimos (FIMOP), una organización que engloba a empresarios del sector marítimo-portuario de España y Portugal. Constituida en 1990 en la localidad portuguesa de Setúbal, esta organización que tiene como principales objetivos la representación, defensa y coordinación de los intereses marítimo-portuarios hispano-lusos, visita por primera vez el puerto de Málaga para cumplimentar una de sus reuniones anuales; unos encuentros que se realizan con un carácter tri o cuatrimestral.

Organizada esta reunión por la Asociación de Consignatarios y Empresas Portuarias de Málaga (ACEMAR), con la colaboración de la Autoridad Portuaria y la Fundación Málagaport, la primera asamblea que FIMOP tendrá en 2026 traerá al puerto de la capital costasoleña a una veintena de representantes donde se incluyen miembros de Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo (ANESCO) y de la Asociación Española de Consignatarios de Buques (ASECOB) por parte la parte española, mientras que por la portuguesa, estarán presentes la Associação dos Agentes de Navegação de Portugal (AGEPOR), la Associação Nacional de Empresas Concessionárias de Áreas Portuárias, la Associação dos Operadores Portuários dos Portos do Douro e Leixões y la Associação GPL-Empresa de Trabalho Portuário Douro e Leixões.

Con este cartel de participantes, la jornada del viernes 20 de febrero se iniciará con un desayuno en el patio del edificio de la Autoridad Portuaria seguido de unas palabras de bienvenida que correrán a cargo del presidente y director del puerto malagueño. Ya ubicados en la sala de consejos en la primera planta del mencionado edificio se iniciará la asamblea, tras la cual, los asistentes darán un paseo en una embarcación por el puerto y la bahía para concluir el evento con un almuerzo en uno de los restaurantes situado en el Palmeral de las Sorpresas.

Convertido este evento en el segundo que organiza la Asociación de Consignatarios y Empresas Portuarias de Málaga en 2026, la significación de esta encuentro hispano-luso en Málaga, refrenda, según el gerente de ACEMAR Juan José Sibina, “la implicación que esta asociación mantiene desde su renovación en 2023 por la potenciación de todas las actividades portuarias malagueñas”.