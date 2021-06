Casi 300 contagios y un fallecido con coronavirus en Málaga

Después de que este viernes la tasa de incidencia superase los 150 puntos que separan el riesgo medio por Covid del alto, este sábado las cifras de contagios no son alentadoras. En la provincia de Málaga se han registrado 291 nuevos positivos por Covid en test de pruebas diagnóstica de infección activa Covid-19 (PDIA). Esto supone casi treinta contagios más de los que se dieron el día anterior.

En la actualidad, en torno al 20% de la población malagueña tiene puestas las dos dosis de la vacuna anticovid y aún es obligatorio el uso de la mascarilla, pero la tasa continúa al alza y los contagios no decrecen. Por eso desde el ámbito sanitario se insiste en el mensaje de que no se puede bajar la guardia en las medidas de protección. De hecho, la Junta de Andalucía decidió no avanzar en la desescalada ante el incremento leve pero constante de la incidencia en la comunidad autónoma.

Según informa la Consejería de salud y Familias de la Junta de Andalucía, se ha registrado un nuevo fallecido con coronavirus. De este modo, la cifra total de decesos en enfermos con el virus asciende a 1.652. Otra vez, como viene ocurriendo los últimos días, la cifra de nuevos contagios supera a la de recuperados. Según el informe diario de la Consejería, son 157 personas las que se han recuperado de la enfermedad, casi la mitad que los nuevos positivos.

La presión asistencial se mantiene en 106 personas que necesitan permanecer encamados en los hospitales malagueños, pese a que se han producido 13 nuevos ingresos. La parte positiva es que el número de nuevos ingresos ha descendido notablemente, el viernes se notificaron 22 nuevos ingresos. En las unidades de cuidados intensivos (UCI) permaneces 17 de estos 106 pacientes.

Las cifras tan contenidas de pacientes en UCI reflejan la efectividad de la vacunación, son ya casi un millón de dosis las que se han administrado en la provincia, concretamente 985.503 unidades. Esto supone que 354.194 personas cuenten con la pauta completa que otorga a inmunización contra el Covid y 647.014 tengan al menos una dosis inoculada.