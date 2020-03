La Legión anunció hoy mediante un comunicado colgado en la página oficial de los 101 Kilómetros, prueba que reúne cada año a miles de corredores en un recorrido a través de la comarca natural de Ronda, que la edición de 2020 prevista para el mes de mayo queda aplazada hasta el año 2021 ante la crisis del coronavirus.

“Ante una situación así hablar de los 101KM parece casi ridículo, pero sabemos que muchos de vosotros tenéis la ilusión de que se pueda celebrar en la fecha prevista, y la preocupación de no poder entrenar, alojamientos, viajes, etc. Es por ello que no vamos a retrasar más la decisión, y la XXIII edición se va a aplazar hasta el año que viene”, señalaron sus responsables.

De este modo se despeja una de las pocas dudas que quedaban sobre la celebración de eventos que tenían previsto hacerse en fechas próximas, tras la decisión también de suspender la Semana Santa.

Aunque se había especulado en la última semana con un posible traslado de la fecha a septiembre, finalmente los organizadores han optado por suspender la presente edición. Eso sí, aquellos que tengan plaza y así lo deseen, podrán conservar la misma para la prueba que se dispute el próximo año.

Además, también anuncian cambios para 2021 en cuanto al funcionamiento de la prueba, señalando que “el año que viene se tiene intención de desdoblar la carrera en dos fines de semana, uno para MTB y otro para marchadores y equipos, para poder dar cabida al mayor número de participantes posibles en el año de celebración del Centenario de la Legión. Por ello, una vez que se valore el número de participantes que somos capaces de gestionar en cada carrera, se abrirá el proceso habitual de preinscripción y asignación de plaza de todos los años”