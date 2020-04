Dicen que mantener el ánimo fuerte siempre ayuda a la recuperación. Y ese ha sido el objetivo de una iniciativa cargada de humanidad: entregar cartas de apoyo a los enfermos aislados en los hospitales por el coronavirus.

Los pacientes del Hospital Quirónsalud Málaga han recibido más de 700 mensajes de ánimo en forma de cartas y dibujos. La idea fue puesta en marcha por el centro sanitario hace solo tres semanas “con la intención de animar y paliar la soledad de los pacientes ingresados por coronavirus, que están en situación de aislamiento”.

La respuesta social superó todas expectativas. “Y ha repercutido muy positivamente sobre los hospitalizados”, según destaca el hospital. Un niño de Vélez, de 11 años, por ejemplo, daba muchos ánimos en unos pocos párrafos:“Estás en muy buenas manos, con doctores y enfermeras con un gran corazón”.

A Josefa Gálvez, paciente afectada por el virus e ingresada en Quirónsalud Málaga, le sirvieron esos mensajes y mucho. Lo decía al recibir el alta: “Estoy muy emocionada, agradecida, abrumada por todas estas cartas de tantas personas desconocidas que me han llenado el alma. No sabéis lo que es recibir este apoyo, todas estas palabras tan bonitas, cuando uno está tan solo y enfermo”. Cuando hace unos días dejaba el hospital dijo a Málaga Hoy:“Me hicieron llegar cartas de niños, dibujos... Eso me animó muchísimo. Las guardaré toda la vida”.

Las cartas han llegado de todos los rincones de España y de particulares así como de colectivos

Según destacó el centro sanitario, la propuesta también fue recibida como “una manera de que la población sana en cuarentena se sintiese útil y pudiese ayudar a levantar la moral a estos pacientes que debían pasar muchas horas y días alejados de los suyos”.

Las cartas llegaron de rincones de toda España; de particulares y de colectivos, como los colegios e institutos Los Olivos, de Málaga; María Inmaculada, de Antequera; Las Naciones, de Vélez-Málaga; Swans International School, de Marbella; Concha Méndez Cuesta, de Torremolinos; o José María Fernández, de Antequera.

El hospital ha agradecido a todas las personas que “han dedicado unos minutos de su tiempo a esta bonita iniciativa, que tanto está aportando a pacientes y al personal, ya que los sanitarios han recibido también cartas y dibujos especialmente dedicados”. El centro sanitario ha indicado que quieran sumarse, pueden seguir haciéndolo mandando una fotografía a su mensaje o imagen a comunicacion.mlg@quironsalud.es.