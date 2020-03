El pabellón viejo (A) del Hospital Regional, el que está justo en frente de la Avenida Juan XXIII, se ha transformado por completo en los últimos días. Ya está casi todo destinado a pacientes con coronavirus. Sólo queda en ese edificio, para enfermos que no estén infectados por Covid 19, aquella asistencia que por el aparataje no puede trasladarse a otra ubicación. "El hospital está irreconocible", resumía un profesional.

La última semana fue de vértigo y ésta también lo será. Cuatro especialidades -Otorrinolaringología, Cirugía Plástica, Cirugía General y Cardiología- se han llevado a otros pabellones del complejo hospitalario. Las tres primeras al Civil y la última, al Materno. Fuentes sanitarias apuntan que también el Hospital de Día oncológico que estaba en la planta baja del pabellón A se traslada a la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA) del Civil, que tras la suspensión de operaciones programadas, queda libre (Este extremo no ha sido confirmado por el hospital).

De modo que en el pabellón A sólo quedan de pacientes no contagiados con coronavirus las zonas de Hematología, Nefrología y poco más.

El área para la asistencia hematológica está en la sexta planta. Dado que allí están las cámaras de aislamiento para los pacientes trasplantados de médula ósea y que es una infraestructura que no se puede desmontar y poner en otro sitio como una cama, permanece en el pabellón A.

También sigue en ese edificio Nefrología y diálisis, tanto la urgente como la programada, en las plantas tercera y primera. En ambos casos, porque estos tratamientos requieren de máquinas y conexiones que tampoco pueden improvisarse en cualquier espacio, como puede hacerse con una cama de hospitalización normal.

El coronavirus se ha ido comiendo todas las plantas. A medida que la dirección del hospital se ha ido haciendo sitio para estos pacientes, se ha ido ocupando. La Administración sanitaria no concreta ni cuántas camas tiene abiertas para estos contagiados en el Regional, ni cuántas hay ya ocupadas. Pero la dimensión del avance del virus queda clara con la progresiva ocupación de plantas por los infectados de Covid 19 que al que ya se destina casi la totalidad del edificio.

Salvo Hematología y Nefrología queda poco más para pacientes sin Covid en el pabellón A

La gestión de esta crisis es un desafío sin precedentes ya que debe hacerse contrarreloj y con una brutal presión asistencial. Además, cada traslado de un pabellón a otro es muy complejo porque hay servicios que estaban organizados a fin de que la proximidad física facilitara el trabajo de los profesionales, acelerara la atención y evitara desplazamientos o demoras a los pacientes.

Ahora el reto es no sólo atender al incremento de casos de coronavirus y que no colapsen las UCI, sino además, reorganizar de un día para otro la asistencia de los enfermos con otras patologías, que no tienen el virus, para sacarlos del edificio viejo del hospital que ahora es el centro de atención de la pandemia y llevarlos a un entorno con menos riesgo de contagio del Covid y que no necesiten ningún recurso del pabellón A para no marear ni a estos pacientes ni a los profesionales.