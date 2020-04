Coronavirus en Málaga: otros nueve fallecidos y repunte importante de contagiados

Está claro que no se puede bajar la guardia y que la desescalada no será fácil. Los datos de este miércoles en la provincia de Málaga sobre el coronavirus empeoran los de días previos y rompen la tendencia a la baja: hay otros nueve fallecidos con coronavirus y 105 contagiados más. El ritmo de crecimiento de ambos parámetros superan el 4%. En el caso de los infectados este porcentaje no se sobrepasaba desde el pasado 4 de abril.

La cifra más trágica es la de nuevas víctimas mortales. Esos nueve casos -4,03% de incremento- elevan el total a 232. Málaga sigue siendo la provincia con más fallecidos de Andalucía seguida de Sevilla (218) y Granada (214).

También continúa a la cabeza de la región en personas infectadas, con 2.657 en total, tras las 105 registradas en las últimas horas. Un dato que supone un ritmo de crecimiento del 4,11%. En términos absolutos hay que remontarse hasta principios de abril para que la cifra de contagios superara el centenar.

El buen dato es que las personas curadas se incrementan a una velocidad que duplica estos porcentajes. Este miércoles hay 79 pacientes más que han superado la enfermedad. El total asciende ya a 956 y el incremento es del 9%, dos veces más que el ritmo de aumento de contagiados y fallecidos.

Los ingresos en UCI están estabilizados. Se produce uno. Lo bueno de este parámetros es que desde el sábado pasado en que también hubo una entrada en Cuidados Intensivos no había habido ninguna. En total, 159 personas han necesitado UCI. Respecto a las hospitalizaciones, se producen 23 más, un 1,69% más. Supone un repunte, ya que en días anteriores esos porcentajes fueron del 0,29% el lunes y del 0,22% el martes. El acumulado es de 1.376 personas que han pasado por el hospital. El martes, en tiempo real, había 178 en planta y 56 en UCI.

Las personas curadas en Andalucía suponen ya el 30% de los contagiados

Ligero repunte también en Andalucía. ¿Diente de sierra del progresivo descenso o aviso de que las cifras empiezan a subir? El tiempo lo dirá. Por ello hay que respetar el confinamiento y extremar las medidas de prevención. Aunque a nivel autonómico las cifras siguen contenidas y estabilizadas, hay un pequeño incremento en contagios, hospitalizaciones, ingresos en UCI y fallecidos a la vez que un menor ritmo de crecimiento de las personas curadas. No obstante, el aumento de estas duplica el de nuevos infectados. Otros números para la esperanza son que se reducen en 70 los hospitalizados a nivel autonómico -de 1.173 a 1.103- y en 20 los de UCI, que pasan de 277 a 257-.

El dato más positivo es este último. Hay 158 pacientes curados más, el total asciende a 3.569 y su incremento es del 4,63%, el mayor de todos los parámetros y el doble que el de nuevos contagios, que es del 1,98%.

El ritmo de personas infectadas aumenta ligeramente, dado que el lunes fue del 1,13%, el martes del 1,15% y este miércoles es de ese 1,98%. En las últimas horas se contabilizan 232 positivos más. Son muchos menos que los 580 que llegaron a registrarse el 2 de abril, pero casi el doble que los 134 del pasado martes (Hay oscilaciones que pueden deberse al comportamiento de la pandemia, pero también algunas son atribuibles al registro de los propios datos). Hay en total 11.921 confirmados de coronavirus en Andalucía. El buen dato es que el 30% -esos 3.569 enfermos que ya han superado la enfermedad- están curados.

La cifra mala es que se contabilizan 33 nuevos fallecidos, un 3,24% más. Este porcentaje supone una subida respecto a los días previos en los que el ritmo de incremento era de 2,68% (domingo), 2,01% (lunes) y 0,56 (martes). En total, han fallecido con este virus en la región 1.050 personas.

Las hospitalizaciones suben -con 56 nuevos pacientes- un 1,01% y el acumulado se sitúa en 5.565. Algo más que el martes en que el ritmo de crecimiento fue del 0,65%. También los ingresos en UCI, que se duplican al pasar de dos -el martes- a cuatro -este miércoles-. Pero tanto las hospitalizaciones -1,01%- como los ingresos en Cuidados Intensivos -0,57%- crecen por debajo de lo que lo hacen los contagios -1,98%-. La razón es que desde que la persona se infecta hasta que se agrava su situación suelen pasar unos días. De ahí el problema de la desescalada, que los efectos se ven con cierto retraso, tanto en los contagios, pero sobre todo en la mayor presión asistencial sobre los hospitales.