Coronavirus en Málaga: contagios contenidos, pero 10 fallecidos más

Las estadísticas sobre el coronavirus en Málaga reflejan una estabilización en contagios y hospitalizaciones, aunque dejan un mal dato: 10 nuevos fallecidos.

El total de víctimas mortales en la provincia asciende ya a 211 desde que estalló la pandemia. De miércoles a jueves esa decena de decesos ha supuesto un aumento del 4,97%.

Los contagios están contenidos. Cuarenta y dos casos más, lo que supone una subida del 1,80% y sitúa el total en 2.363 a nivel provincial. La cifra no es mala si se tiene en cuenta que se están haciendo test masivos en residencias -tanto a personal como a ancianos- lo que está haciendo aflorar un número de casos que antes no se contabilizaba simplemente porque no se les realizaba la prueba.

Que la propagación del virus esté contenida es el resultado del confinamiento. Y que los fallecidos aumenten a pesar de esa estabilización de los contagios es porque estas víctimas se infectaron hace varias semanas, cuando la expansión del patógeno estaba aún disparada.

Otro aspecto positivo de las cifras de este jueves es que no ha entrado ningún paciente nuevo en la UCI. De modo que el acumulado se mantiene en 156. Las hospitalizaciones totales sí crecen; se sitúan en 1.302 tras el ingreso de 18 nuevos enfermos. Pero ello representa un 1,40% más, lo que supone que este parámetro está también, como los contagios, contenido.

A nivel regional, bajan los pacientes hospitalizados y también los que están en UCI

A nivel andaluz hay un incremento en los fallecidos, una estabilización de contagiados e ingresados en UCI y un notable aumento de las personas curadas. Y hay dos buenos datos: baja la presión sobre los hospitales ya que de 1.545 pacientes ingresados el miércoles -de ellos 343 en Cuidados Intensivos- se pasa a 1.467 -334 en UCI-. Setenta y ocho y nueve menos, respectivamente.

El peor dato es el de las víctimas mortales con coronavirus. Hay 47 nuevos decesos y el total se sitúa en 912. La cifra supone un incremento de, 5,43% en las últimas 24 horas. En términos absolutos, el lunes hubo 16 fallecidos más, el martes fueron 21, el miércoles 29 y este jueves 47.

Los pacientes ingresados en UCI se incrementan a menor ritmo que ayer. Pero dentro de esa tendencia a la baja se producen dientes de sierra. De domingo a lunes el aumento fue del 0,32% (dos nuevos ingresos en Cuidados Intensivos), de lunes a martes del 1,61% (10 casos más), de martes a miércoles 5,38% (34 más) y de miércoles a jueves, 0,90% (seis más). El acumulado de personas que hasta ahora han tenido que pasar por una UCI en hospitales andaluces es de 671.

Los contagios tienden a la estabilización. Hay 212 más en toda la región, lo que supone un incremento del 2,00%, y el total se sitúa en 10.807. El dato positivo es que crece y de manera importante el número de personas curadas. Un 18,43% en las últimas 24 horas. Hay 410 pacientes más que han superado la enfermedad y el total asciende a 2.634. En general, además de por las variaciones propias de la pandemia, los datos de todos estos parámetros pueden tener oscilaciones según la lentitud o celeridad con que se haga el registro estadístico.