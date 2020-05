Coronavirus en Málaga: Jornada sin fallecidos ni ingresos en UCI y con sólo una hospitalización

El confinamiento ha dado sus frutos: la cifra de pacientes hospitalizados este lunes es la cuarta parte de la que había hace un mes. Exactamente un poco más, un 28%. Además, en esta jornada no se registran nuevos fallecidos, ni tampoco ingresos en UCI y sólo hay una hospitalización. Además, los curados en las últimas horas -24- superan a los contagiados -20-. Son muy buenas cifras que no deben llevar a la relajación de las medidas de seguridad y el confinamiento, sino todo lo contrario, a mantener la guardia alta para que no haya un repunte del virus ahora que ya se puede dar paseos, ir a la peluquería o salir con los niños.

El pasado 4 de abril había 396 personas hospitalizadas. Este lunes, un mes después hay 111, según los datos del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Salud y Familias. En las últimas horas sólo se ha producido un ingreso. El primero en tres días ya que desde el viernes no se había registrado ninguna hospitalización. Ahora, la cifra acumulada es de 1.416.

Los ingresos en UCI han pasado de 56 hace dos semanas a 21

De los enfermos hospitalizados, esos 111, 21 están en Cuidados Intensivos. Es el segundo día consecutivo en que no entra ningún paciente en UCI ya que el sábado pasado hubo otro ingreso en estos dispositivos. El acumulado es de 164 personas que han pasado por Cuidados Intensivos en la provincia desde que estalló la pandemia.

La cifra supone mucho menos que la mitad que hace un par de semanas en que había 56 en las UCI de los hospitales malagueños. En términos absolutos, Málaga (21) es la tercera provincia de Andalucía en número de enfermos en UCI después de Sevilla (31) y Granada (28). En hospitalizados es la segunda (111) tras Granada (125).

Otra cifra que no se incrementa es la de fallecidos, cuyo total continúa en 261 desde el pasado sábado. En cambio, sí aumentan los nuevos curados. En las últimas horas hay 24 más y el acumulado se sitúa en 1.636. La cifra supera a la de nuevos contagiados, que es de 20 y cuyo total asciende a 3.452. Estos números suponen que mientras las personas curadas suben un 1,48% de domingo a lunes, las contagiadas lo hacen en un porcentaje menor al ser del 0,58%.

Por distritos sanitarios, el de Málaga es el que tiene la mayor incidencia, con 311,8 casos por 100.000 habitantes y un total de 1.958 contagiados. Le sigue la Serranía de Ronda, con 219,0 y 121 afectados. Esta comarca tiene muchas diferencias interiores, ya que la ciudad del Tajo es la que acapara la gran mayoría de los casos, mientras muchos de sus pueblos están libres de la enfermedad. En Antequera, el distrito sanitario de La Vega presenta una incidencia de 210,5 y 232 contagiados en el dato acumulado. En el Valle del Guadalhorce, las cifras son 169,0 casos por 100.000 habitantes y 259 infectados totales. La Costa del Sol occidental, que en términos absolutos registra el segundo lugar de la provincia con 724 afectados, sin embargo tiene una incidencia menor: 132,4. En el distrito de la Axarquía, los datos son 94,0 contagiados por 100.000 vecinos y 158 afectados totales.