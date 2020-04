Coronavirus en Málaga: “Las residencias necesitamos comprensión; no somos hospitales. El virus entró hasta en La Moncloa”

“Las residencias necesitamos comprensión. No somos hospitales. Aquí no tenemos nada que ocultar. Hemos tenido tres inspecciones y las hemos pasado todas. No estábamos preparados. Ni los hospitales estaban preparados. Hemos tenido mala suerte. Si el virus entró hasta en La Moncloa...”

Así hablaba el gerente de la residencia Santa Isabel, José María Escobar, en alusión al contagio de tres ministros. Las cifras oficiales recogen que ocho ancianos fallecieron en este centro con coronavirus. La Cadena Ser elevó la cifra a 13, de los cuales seis murieron en el centro y siete en el Hospital Regional. Además, una docena de trabajadores también se infectaron. Incluso llegaron a tener 18 empleados de baja.

“Estamos dando todo lo que podemos dar. Pero hemos estado sin medios, sin test, sin mascarillas no por culpa de nadie, sino porque no había material”, explicó. Escobar agregó que lo buscaron por Amazon y que incluso una conocida les hizo mascarillas de tela. Afirmó que “al principio” combatieron la situación con sus propios medios “al principio”, si bien ahora cuentan con la ayuda de la Unidad de Residencias de la Junta de Andalucía, a la que agradeció su trabajo.

El centro tiene 43 trabajadores y 67 ancianos. Al menos un tercio contrajo el virus. Doce de ellos, los que aún están infectados, iban a ser trasladado a la residencia medicalizada que la Junta abrió hace un par de semanas en La Paz. Bastantes de los abuelos que estaban afectados ya han dado negativo, digamos que se han curado aquí, dentro del centro”, dijo Escobar.

Y añadió: “Se han sanado y están ya en sus plantas, curados”. El gerente se quejó del “daño” hecho por las informaciones publicadas por la prensa y reflexionó:“Pido a los medios que vean el esfuerzo que estamos haciendo las residencias. Nos ha venido un poco grande y hemos caído en este pozo, pero ha caído hasta La Moncloa”.