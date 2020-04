Indignación entre los enfermeros. Este miércoles se están retirando un nuevo tipo de mascarillas que había sustituido a las defectuosas Garry Galaxy y que llevaba un par de días utilizándose en los hospitales Clinico y Regional. Aún no está confirmado que estas segundas no cumplan la normativa, pero su retirada ha hecho estallar al colectivo.

"Alguien en la Consejería de Salud debería preocuparse por comprobar primero que el material cumple las especificaciones técnicas y repartirlo después en los centros y no a la inversa", protestaba el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez.

Según el responsable de Satse, la retirada se está realizando en el Clínico después que el Servicio de Medicina Preventiva de este hospital detectara "incongruencias" entre la etiqueta y la ficha técnicas de estas segundas mascarillas.

"No sabemos aún si estas cumplen o no las condiciones de calidad para que hagan su función, pero mi indignación es porque no se pueden hacer esas comprobaciones a posteriori. A la vista de los acontecimientos nadie se está preocupando de hacer esos controles antes de que se reparta ese material", se quejó Sánchez. La preocupación de los profesionales se debe a que, si el material es defectuoso, no los protege y los deja expuestos a los contagios. De hecho, por eso se retiraron las anteriores, las Garry Galaxy, porque no tenían el filtrado adecuado para proteger a los trabajadores.

Las mascarillas Garry Galaxy de envoltorio verde resultaron defectuosas, según un informe del propio Ministerio de Sanidad que las había repartido. Satse, CSIF, UGT y los Colegios de Enfermería y Médicos exigieron su retirada. Algunos sindicatos además denunciaron los hechos ante la Inspección de Trabajo.

En estas segundas no está confirmado que no cumplan su función, pero tanto los profesionales como Satse han estallado porque entienden que las comprobaciones sobre su calidad no deben hacerse después de que hayan sido utilizadas, sino antes; pues de lo contrario en caso de que no valgan, ya muchos trabajadores han contraído el virus.