Cristóbal Trillo es médico de familia en el Centro de Salud de Puerta Blanca y, como muchos otros compañeros de profesión en Málaga, hace unas semanas, concretamente el día 16, comenzó a sentir síntomas que podrían indicar que había sido contagiado por coronavirus: "Tuve que irme del trabajo a la casa para evitar otros contagios y hacerme la prueba".

Tras solicitar las pruebas el mismo día 16, Trillo cuenta que hasta "el día 19 no vinieron a hacérmela a casa". Desde ese momento hasta hoy domingo han pasado 10 días y aún no ha recibido los resultados. "Todos los días llamo al laboratorio, por la mañana y por la tarde, para ver si me dan el resultado porque quiero trabajar, quiero atender a mis pacientes", denuncia el sanitario que asume que le "necesitan" y destaca que quiere "estar allí pero claro, sin saber si soy portador o no del virus no puedo ir. En caso de que fuera positivo contagiaría a las personas con las que me relacionara, tanto profesionales compañeros como a pacientes".

El sanitario denuncia la alta demora en obtener los resultados de las pruebas del coronavirus al igual que otros tantos trabajadores de centros sanitarios estos días. "Tenemos que tener la prueba, tenemos que tener los resultados. Si es negativo puedo ir a trabajar sin ningún problema, y en ese caso llevo ya nueve días esperando el resultado. De haberlo tenido en dos o tres días podría llevar trabajando casi una semana", critica el médico, que asegura haber "tenido mucha paciencia" ante esta situación: "Estoy realmente desesperado. Hay que estar aislado y tengo a mi mujer y a mi niño de seis años en casa. Yo estoy actuando como si tuviera la infección, sin saber si la tengo o no. No puedo ir a trabajar por esto mismo. Yo solo quiero saber si soy positivo o no".

El profesional sanitario alza la voz con el objetivo de que su mensaje llegue a "algún dirigente" o "alguien que tenga algún tipo de poder para actuar en este sentido" ya que considera que "los profesionales sanitarios somos muy necesarios". Trillo pide que a los profesionales de la salud "les hagan las pruebas y nos den los resultados pronto porque tenemos que estar trabajando en nuestros centros de salud, en los hospitales o donde cada uno trabaje".

Al médico le consta que, como él, "hay más casos" de profesionales sanitarios que están guardando cuarentena a la espera de obtener los resultados de los test que dictaminen si son positivos o negativos, compañeros que tampoco pueden acudir a su puesto de trabajo debido a la lentitud del procedimiento. A fecha de ayer sábado, su prueba sigue "en curso" en el laboratorio a la espera del análisis que concluya si es positivo o negativo.

Al parecer, el creciente número de muestras y test realizados con la nueva modalidad rápida está provocando un cuello de botella en los laboratorios al incrementarse el número de posibles casos. El Virgen de las Nieves (Granada), el Clínico, el Regional y el Costa del Sol son algunos de los centros donde se están llevando a cabo los análisis.