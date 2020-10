El coronavirus se 'estabiliza' en Málaga con un nuevo fallecido y 214 contagios

El impacto del Covid-19 se estabiliza en Málaga. La Junta de Andalucía ha comunicado este miércoles en su parte diario que se ha producido un nuevo fallecimiento en la provincia, hasta sumar un total de 399 desde el inicio de la pandemia, y se han detectado 214 nuevos positivos con la nueva metodología que suma las PCR y los test rápidos de antígenos.

El número de personas hospitalizadas ha experimentado un ligero repunte en la última jornada, pasando de 178 a 180, aunque este volumen es bastante más bajo que el existente hace apenas dos semanas. Se ha reducido además el número de ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta los 23, uno menos que el lunes.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa que "hay datos que suponen una luz al final del túnel, porque hemos pasado de 137,8 a 108,4 contagios por cada 100.000 habitantes, de 241 hospitalizaciones a 180 y de 36 personas en la UCI a 23 en los últimos quince días". "Esto no quiere decir que haya que lanzar las campanas al vuelo ni olvidar que tenemos casi 400 fallecidos en la provincia, por lo que le trasladamos nuestro lamento y pésame a las familias", ha añadido.

La Junta ve "una luz al final del túnel" al tener mejores datos ahora que hace dos semanas

El número de personas contagiadas crece cada día, pero el volumen de hospitalizaciones tiende a la baja lo que implica que las personas que se han infectado con el virus son asintomáticas o tienen unos síntomas lo suficientemente leves o moderados como para no tener que ser ingresados en un hospital. Cuanta más gente se contagie sin saturar el sistema sanitario mayor va siendo la inmunidad de grupo, aunque los estudios realizados a escala nacional subrayan que el porcentaje de personas con Covid-19 es aún muy pequeño en relación a la población total y, además, no está claro que el que haya pasado la enfermedad no pueda volver a contraerla, aunque sea de forma más leve. En cualquier caso, en Málaga se dieron el martes -el parte de hoy va desde las 7:00 del martes hasta las 7:00 del miércoles- 264 altas y hubo 214 nuevos contagios, por lo que el saldo fue positivo a favor de las personas curadas sobre las infectadas.

El Covid-19 se está cebando en las residencias de ancianos, con altos índices de mortalidad. La Junta ha informado que en estos momentos hay cinco focos activos. En la residencia Vitalia Teatinos de Málaga hay 98 casos confirmados, en la residencia de Archidona son 17 los positivos y en la residencia Domusvi Azalea de Marbella se mantienen los 108 casos confirmados y se ha notificado un fallecimiento en las últimas 24 horas (14 en total). En la residencia Sierra de las Nieves de Guaro hay 102 casos confirmados y en la residencia de Cuevas de San Marcos hay 44 positivos. A eso hay que añadirle un brote laboral con 64 infectados.